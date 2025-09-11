علم هدیه الهی و همراه با تربیت، ضامن سعادت بشر است

ص) و امام جعفر صادق ( ع) و در آستانه آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: علم که از صفات ذات پروردگار است، در جریان خلقت آدم وسیله مباهات خداوند بر فرشتگان قرار گرفت و از همین رو جایگاه انسان را به قله کرامت و فضیلت رساند. حجت الاسلام محمد جواد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (و امام جعفر صادق (و در آستانه آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: علم که از صفات ذات پروردگار است، در جریان خلقت آدم وسیله مباهات خداوند بر فرشتگان قرار گرفت و از همین رو جایگاه انسان را به قله کرامت و فضیلت رساند.

وی گفت: خداوند اندکی از علم بی‌پایان خویش را به بشر عطا کرد و تمام دستاوردها و پیشرفت‌های علمی انسان در پرتو همین امانت الهی رقم خورده است.

امام جمعه شهرستان رضی ادامه داد: پیامبران الهی نیز به وسیله کتاب که نماد علم است برای رشد و تعالی انسان‌ها مبعوث شدند و در دین اسلام و مکتب اهل بیت ( ع) توصیه فراوانی به فراگیری دانش شده است.

حجت الاسلام باقری عنوان کرد: متأسفانه برخی تلاش می‌کنند دوگانه‌ای میان دین و علم القا کنند و چنین وانمود می‌کنند که دین موضوعی کهنه و علم امری جدید است. در حالی که خاستگاه همه علوم، علم الهی است که به تدریج و متناسب با شرایط زمان در اختیار بشر قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: شکل جدید علوم در دوران معاصر نیز در امتداد همان حقایق اصیل الهی است. کسانی که به‌درستی علم دین را فراگیرند، درمی‌یابند که دین در همه زمینه‌ها سخن برای گفتن دارد و برنامه‌ای جامع برای زندگی بشر ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام باقری تصریح کرد: به فرمایش پیامبر اکرم ( ص) فراگیری علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. قرآن نیز اهل علم را برتر از دیگران دانسته است. مقصود از علم، هرگونه آگاهی و تخصص مفید در عرصه‌های مختلف است که باید توسط جوانان دانشجو، دانش‌آموز و طلاب به‌خوبی فرا گرفته شود تا در خدمت جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تزکیه نفس تاکید کرد: در قرآن بارها به مشتقات علم اشاره شده اما همواره تزکیه و تربیت نفس بر تعلیم مقدم شمرده شده است. اگر تربیت نباشد، علم به غرور و خودبرتربینی می‌انجامد و همان چیزی خواهد شد که ابلیس را به هلاکت کشاند.

بنابراین تواضع و خاکساری، نتیجه حقیقی علم است. امام صادق ( ع) نیز دو ویژگی برای عالمان برمی‌شمارند پرهیزگاری و بصیرت، که هم در علوم دینی و هم در علوم تجربی باید رعایت شود.

امام جمعه شهرستان رضی خاطرنشان کرد: اساتید، دبیران و آموزگاران در صف اول مسئولیت تربیت نسل جوان قرار دارند. آنان باید خود را به اخلاق و تربیت مسلح کنند و علاوه بر آموزش، در عمل نیز الگوی شاگردان باشند. وقتی دانش‌آموز یا دانشجو صفت اخلاقی را در رفتار استاد خود ببیند، این درس ماندگارتر خواهد بود.