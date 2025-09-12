محورهای گفتگوی تلفنی نخست وزیر عراق با السیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در گفت‌وگویی تلفنی بر ضرورت فعال‌سازی سازوکارهای مشترک عربی و اسلامی برای مقابله با چالش‌های منطقه تأکید کردند.

دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در این گفت‌وگوی تلفنی، تحولات منطقه، به‌ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: طرفین در این مکالمه بر لزوم فعال‌سازی سازوکارهای مشترک عربی و اسلامی برای مقابله با چالش‌ها، توقف جنگ جاری علیه غیرنظامیان در غزه و محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به کشورهای عربی تأکید کردند.

در پایان این بیانیه آمده است، دو طرف در این گفت‌وگو، اهمیت هماهنگی مواضع و رایزنی‌های مستمر برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب و دستیابی به موضعی واحد را در نشست سران کشورهای عربی و اسلامی که قرار است روز دوشنبه آینده در دوحه برگزار شود، مورد بررسی قرار دادند.