شورای امنیت سازمان ملل حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بررسی تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر جلسه تشکیل داده بودند، بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی حمله این رژیم به قطر را محکوم کردند.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مطبوعاتی ضمن ابراز تأسف از کشته شدن غیرنظامیان در پی حملات اسرائیل به قطر بر اهمیت کاهش تنش و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی قطر تاکید کردند.

اعضای شورای امنیت در این بیانیه بر حمایت خود از تلاش‌های قطر برای میانجیگری در منطقه تاکید کردند.



اعضای شورای امنیت در این بیانیه تاکید کردند که آزادی اسرا، پایان دادن به جنگ و درد و رنج مردم غزه باید همچنان از اولویت های اصلی باشد.



آنها همچنین بر اهمیت تلاش های دیپلماتیک مداوم قطر، مصر و ایالات متحده تاکید کردند و از طرف ها خواستند تا از فرصت دستیابی به صلح استفاده کنند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر گفت: حمله اسرائیل آغاز کننده فصل خطرناکی در این درگیری ویرانگر است.

وی افزود: همه طرف‌ها باید در راستای تلاش برای حفظ آتش‌بس اقدام کنند.

معاون دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنانش حمله اسرائیل به قطر را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست و گفت: ما شاهد گسترش دامنه خشونت در خاورمیانه هستیم که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

وی افزود: حمله هوایی اسرائیل به دوحه جهان را شوکه کرد و ما عمیقاً از دولت قطر به خاطر دیپلماسی سازنده‌اش تشکر می‌کنیم و از همه طرف های ذیربط می خواهیم که بالاترین درجه خویشتنداری را به خرج داده و به سوی دیپلماسی بازگردند.

‌‌رژیم صهیونیستی روز سه شنبه محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.

در این حمله گرچه تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان به شهادت رسیدند، اما به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد.