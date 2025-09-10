السودانی: حمله به قطر تهدید کننده امنیت منطقه و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک قطر را به شدت محکوم کرد.

السودانی در این تماس، این حمله را نقض آشکار حاکمیت ملی قطر، تخلف فاحش از قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، و اقدامی خطرناک در جهت گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه توصیف کرد.

وی گفت که این اقدام، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید کرده و ثبات منطقه را به ورطه خطرناکی می‌کشاند.

نخست وزیر عراق بر همبستگی کامل عراق با قطر و حمایت از امنیت و سلامت مردم این کشور تأکید کرد و خواستار اتخاذ موضعی بین‌المللی مسئولانه در برابر این تجاوز شد.

السودانی همچنین اعلام کرد که عراق خواستار برگزاری نشست فوری وزرای خارجه کشورهای عربی و نیز نشست مشترک رهبران کشورهای عربی و اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است.

در مقابل، امیر قطر از این موضع تقدیر کرده و بر عمق روابط دوجانبه دو کشور و پایبندی عراق به حمایت از امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد.