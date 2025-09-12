  1. ورزش
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

صعود ملی‌پوشان زیر ٢١ سال کانوپولو ایران به نیمه‌نهایی آسیا

تیم زیر ٢١ سال کانوپولو ایران با غلبه بر ژاپن به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های کانوپولو قهرمانی آسیا، ملی‌پوشان زیر ۲۱ سال ایران در رقابت یک‌چهارم نهایی خود ۸ بر یک ژاپن را شکست دادند و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

در این رقابت امیررضا کیانی ۳ گل، آریان نصیری ۲ گل، محی‌الدین کریمی ۲ گل و سپنتا محسنی برای ایران گلزنی کردند

این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است

جوانان ایران فردا در دور نیمه‌نهایی به مصاف مالزی میزبان خواهند رفت.

کد خبر 6586822

