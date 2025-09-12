به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های کانوپولو قهرمانی آسیا، ملی‌پوشان زیر ۲۱ سال ایران در رقابت یک‌چهارم نهایی خود ۸ بر یک ژاپن را شکست دادند و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.



در این رقابت امیررضا کیانی ۳ گل، آریان نصیری ۲ گل، محی‌الدین کریمی ۲ گل و سپنتا محسنی برای ایران گلزنی کردند



این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است



جوانان ایران فردا در دور نیمه‌نهایی به مصاف مالزی میزبان خواهند رفت.