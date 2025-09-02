به گزارش خبرنگار مهر، انحلال انجمن پارادوومیدانی و تشکیل فدراسیونی ویژه این رشته، جدیدترین طرحی است که از طرف وزارت ورزش ارائه شده است و به نظر می رسد این وزارتخانه خیلی هم جدی پیگیر اجرایی شدن آن است. کمااینکه وزیر ورزش در نشست مشترک دو هفته پیش با اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، این موضوع را یادآور شد و تاکید داشت که یکی از برنامه های موردنظر برای توسعه پارادوومیدانی تبدیل ساختار آن از انجمن به فدراسیون است.

احمد دنیامالی با لحاظ کردن توجه به رشته های مدال آور، این طرح پیشنهادی را برای پارادوومیدانی ارائه کرده است. این رشته صاحب نیمی از مدال های کاروان ایران در ادوار مختلف بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک است و در واقع وزیر ورزش با لحاظ کردن این مهم و در راستای بهبود وضعیت مالی پارادوومیدانی، پیگیر تغییر ساختار این رشته شده است.

قرار است طی روزهای آینده و بعد از انجام مکاتبات لازم میان کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش، جابه جایی وضعیت پارادوومیدانی از انجمن به فدراسیون آغاز شود اما «آیا تمام جوانب برای این مهم و نتیجه گیری از آن در نظر گرفته شده است؟»

تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی توسط وزیر و در نشست مشترک هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک با وی مورد تاکید قرار گرفت

تشکیل فدراسیون جدید بدون زیرساخت های لازم

تعیین ساختار قانونمند و برخوردار بودن از زیرساخت های لازم جزو مهمترین فاکتورها برای تشکیل فدراسیون جدید است این در حالی است که پارادوومیدانی از وجود چنین فاکتورهایی محروم است و همین مسئله یک معضل در اجرای طرح پیشنهادی وزارت ورزش به حساب می آید.

علی اصغرهادی زاده رئیس انجمن پارادوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه طرح وزیر ورزش مبنی بر تغییر وضعیت پارادوومیدانی از انجمن به فدراسیون بیانگر توجه ویژه شخص اول ورزش به این رشته است، گفت: البته وزارت ورزش باید به این مهم توجه کند که زیرساخت های لازم برای این کار را نداریم. وجود هیئت های استانی، محلی برای فدراسیون، خوابگاه، نیروی انسانی و ... لازمه تشکیل فدراسیون است درحالیکه فعلا فاقد این فاکتورها هستیم.

لزوم به کارگیری افرادی با تسلط کامل

بهمن رضایی فرعی که سال ها هدایت تیم ملی پارادوومیدانی را بر عهده داشت و امروز هم به عنوان مدیر فنی تیم های نوجوانان و جوانان فعالیت دارد نیز با تاکید بر لزوم توجه به زیرساخت در تشکیل فدراسیون ویژه این رشته گفت: پارادوومیدانی رشته ای است با مواد و کلاس بندی های متعدد، مدیریت این رشته کار هر کسی نیست و تنها از عهده یک نفر هم بر نمی آید. در تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی باید به این مهم توجه شود که هر فردی با هر پیشینه ای نمی تواند آن را مدیریت کند.

وی تصریح کرد: پارادوومیدانی حقیقتا شرایطی متفاوت از دیگر رشته ها دارد. اینگونه نیست که هر فردی به صرف اینکه در ورزش بوده و صاحب اسم و رسم است، بتواند آن را مدیریت کند. توجه به نیروی انسانی و به کارگیری درست و به موقع آنها، مسئله ای مهم در تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی است.

اهالی پارادوومیدانی مخالف تشکیل فدراسیون این رشته نیستند البته به شرط مهیا شدن ساختار و زیرساخت های لازم

لزوم ورود وزیر برای مهیا شدن شرایط

هادی زاده با تاکید بر اینکه در صورت مهیا شدن زیرساخت ها، صد درصد با تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی موافق هستم، گفت: باید قبل از هر اقدامی برای تشکیل زیرساخت ها و امکانات و شرایط لازم اقدام شود و لازمه آن هم ورود وزیر ورزش است. وزیر ورزش باید به استان ها ابلاغ کند که مدیران کل شرایط لازم را برای تشکیل هیئت های استانی فراهم کرده و سرپرست های مرتبط برای آنها انتخاب کنند. انجام این کار هم باید با قید فوریت صورت بگیرد. بهتر است ابتدا در این زمینه زمان بندی مشخص شود، مثلا اینگونه اعلام کنند که تا یک سال آینده چنین اقداماتی و هر کار لازم دیگری صورت بگیرد سپس تشکیل فدراسیون به سرانجام برسد.

یک پیشنهاد

رئیس انجمن پارادوومیدانی همچنین پیشنهاد داد که در صورت قطعی شدن تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی، ورزشگاه شیرودی به صورت کامل در اختیار آن قرار داده شود. اینگونه معضل محلِ فدراسیون برطرف می شود.

باری که از روی دوش کمیته پارالمپیک و فدراسیون توان یابان برداشته می شود

در مجموع اینکه اهالی پارادوومیدانی با انحلال انجمن این رشته و جایگزین شدن فدراسیون به جای آن به شرط مهیا بودن زیرساخت ها و شرایط لازم، موافق هستند و حتی انجام آن را کمکی به مجموعه پارالمپیک هم می دانند.

پارادوومیدانی پرمدال ترین رشته ورزشی توان یابان است و هر تصمیم اشتباه در مورد آن، آینده اش را به مخاطره می اندازد

بهمن رضایی فرعی در این زمینه گفت: نیمی از مدال های ورزش توان یابان به نام پارادوومیدانی است و این بیانگر گستردگی فعالیت های این رشته و حجم بالای اعزام هایش است. این اعزام ها، بودجه سنگینی روی دوش کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون توان یابان می گذارد اما وقتی فدراسیون مستقل تشکیل شود، قطعا برای آن بودجه مستقل هم تصویب می شود. این کمک می کند یک بار از دوش کمیته پارالمپیک و فدراسیون توان یابان برداشته شود با این حال نباید با خوش بینیِ صرف نسبت به این مسئله، اقدام به تشکیل فدراسیون کرد.

وی تاکید کرد که با تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی، آینده این رشته می تواند تضمین شود البته فقط در صورتیکه همه اقدامات لازم در راستای آن صورت بگیرد.

لزوم کار کارشناسی

رئیس انجمن پارادوومیدانی می گوید بازی های پاراآسیایی ناگویا و بازی های پارالمپک لس آنجلس در پیش است، بنابراین باید در تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی دقت عمل بیشتری شود نه اینکه با عجله و بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف برای آن اقدام شود.

هادی زاده گفت: باید خیلی دقیق و همه جانبه، کار کارشناسی صورت بگیرد بعد اقدام شود وگرنه قطعا در میانه راه با معضل مواجه خواهیم شد و این می تواند برای این رشته موفق، آسیب زا باشد.

وزارت ورزش باید با بررسی همه جانبه اقدامات لازم برای تغییر ساختار پارادوومیدانی از انجمن به فدراسیون را عملیاتی کند

وزارت ورزش بی گدار به آب نزند

وزارت ورزش یک سال پیش روندی را در مورد رشته روئینگ و جدا شدن آن از فدراسیون قایقرانی برای فدراسیون مستقل شدن آغاز کرد و حالا قرار است مشابه همان روند را در مورد پارادوومیدانی هم انجام دهد با این تفاوت که این رشته جایگاهی بالا در ورزش توان یابان دارد و کوچکترین تزلزل و گام اشتباه در مورد آن، می تواند آینده اش را به مخاطره بیندازد.

به هر حال وزارت ورزش پیش از این در تشکیل فدراسیون های جدید مانند بادبانی و ورزش های دریایی و ساحلی به بن بست خورد طوریکه یک سال و نیم بعد از تشکیل این فدراسیون ها و اختصاص زمان و بودجه برای فعالیت های شان، در نهایت مجبور به انحلال آنها شد.

همین تجربه باید به کار بیاید برای اینکه در مورد پارادوومیدانی خیلی مدبرانه‌تر و کارشناسی‌تر اقدام به تشکیل فدراسیون شود در غیر این صورت از این اقدام نه تنها فایده ای عاید پارادوومیدانی نمی شود بلکه همین موقعیت و جایگاه فعلی هم متزلزل خواهد شد و این مسئله تاثیر مستقیم روی عملکرد کاروان های اعزامی به بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک خواهد گذاشت.