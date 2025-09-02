  1. ورزش
اولین مربی خارجی روئینگ بانوان وارد ایران شد

آناستازیا لبدوا روسی به عنوان اولین کمک مربی خارجی روئینگ زنان ایران وارد کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آناستازیا لبدوا به عنوان کمک مربی و دستیار مربی روس با استقبال مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون و فاطمه حسنی سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشورمان شد.

این مربی روس قرار است به عنوان مدیرفنی و دستیار مربی اصلی خارجی در کنار تیم ملی روئینگ بانوان ایران باشد.

با ورود این کمک مربی زن، تیم ملی روئینگ زنان ایران برای نخستین بار صاحب یک مربی خارجی شده است.

قرارداد این مربی سه ماهه بود و به احتمال زیاد تیم ملی را در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا که مهرماه در ویتنام برگزار می شود، همراهی خواهد کرد.

