برخی اقلام از سبد غذایی عمده خانوارهای ایرانی حذف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش مرکزی یزد با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: وحدت یک امر کلیدی است و در سیره و سنت پیامبر اعظم (ص) نیز به وحدت بسیار توجه شده است؛ پیامبر اکرم (ص) همواره بر وحدت میان امت اسلامی تاکید کرده و آنان را از تفرقه منع می‌کردند.

وی افزود: ایجاد عقد اخوت، برقراری صلح و آشتی در میان قبایلی که سال‌ها با یکدیگر چالش داشتند، شکستن بت‌ها، تشکیل امت خود از ملیت‌های مختلف، ابداع شعار توحید، تشریح احکام عمومی، ایجاد حس مسئولیت مشترک، مساوی دانستن همگان در برابر قانون، همگی از جمله اقدامات انجام شده در راستای ایجاد وحدت در میان امت اسلامی در زمان پیامبر اسلام می‌باشد.

آیت الله مدرسی با اشاره به تمهیدات انجام شده از سوی پیامبر اکرم (ص) در زمان پس از خود عنوان کرد: ماجرای غدیر و جانشینی امام علی علیه السلام از جمله اقدامات انجام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام برای حفظ وحدت امت اسلامی پس از ایشان بود که بیانگر اهمیت نقش وحدت و جایگاه آن در اسلام است.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تا کنون هشت کشور اسلامی همچون فلسطین، یمن، تونس، قطر، ایران، عراق، لبنان و سوریه را مورد هدف قرار داده و تاکنون تنها کشوری که پاسخ این رژیم جنایتکار را نه تنها از طریق دیپلماسی، بلکه به صورت فیزیکی و جنگی و به صورت قاطع داده، جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: تنها راهکار نجات امت اسلامی در دو عنصر مهم، وحدت و جلوداری یک رهبری است و امروز همگان بر جلوداری امت اسلامی توسط مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اتفاق نظر دارند؛ راهکار این مورد تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری است و باید به این توجه داشت که تا زمانی که جبهه مقاومت به صورت کامل در صحنه بود رژیم صهیونیستی جرأت حمله را نداشت و امروز با سقوط سوریه و ایجاد موانع بر سر راه جبهه مقاومت در برخی از کشورها، رژیم صهیونیستی پررو شده و در کشورهای اسلامی حضور جنگ‌افروزانه پیدا کرده است.

وی با اشاره به مسئله گرانی و تورم و فشار اقتصادی در جامعه تصریح کرد: مقام معظم رهبری در جمع اعضای دولت پس از تشویق دولت به اقدامات نیک، به مسئله اقتصادی و معیشت مردم اشاره کردند؛ برخی از اقلامی که تا مدت‌ها امکان تهیه آن برای طبقه میانی وجود داشت، امروز تنها توسط مرفهین جامعه قابل تهیه بوده و از سبد عمده خانوارهای ایرانی حذف شده است.

مدرسی با اشاره به اجرای موسیقی‌های زنده در هسته اصلی شهر یزد ادامه داد: فرهنگ اصیل یزد باید حفظ شود و نباید با ولنگاری و پوشش‌های نامناسب در هسته مرکزی شهر یزد اصالت و فرهنگ این شهر زیر سوال رود؛ باید نهی از منکر و قوانین مجازاتی برای این افراد وجود داشته باشد و باید در نظر داشت که این موارد از سایش فرهنگی گذشته و یک جریان استحاله فرهنگی است.