غدیر مهمترین رکن تداوم تمدن اسلامی است/غدیرخلاصه سبک زندگی اسلامی

حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غدیر جریانی قرآنی، بینشی و اعتقادی است و درسی که امروز باید از واقعه غدیر بگیریم توجه به جایگاه انقلاب اسلامی به عنوان رویدادی الهی و اصلی برگرفته از غدیر است.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی محقق شد که بگوید دین، اسلام و مکتب نورانی شیعه زنده است و این همه توطئه های مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی به انحاء مختلف از طرف دشمنان صورت گرفت زیرا می خواستند ندا و نهضت وسیع انقلاب را بی اثر کنند و این بصیرت ولایی مردم بود که در برابر هجمه های مختلف از جنس تیزبینی، ایثار، مقاومت و شهادت ایستادگی کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی یزد بیان کرد: خلاصه مسئله غدیر سبک زندگی اسلامی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند و پیروی از دیدگاه علوی که هم استعدادهای مادی انسان را شکوفا می سازد و هم استعدادهای عقلانی و معنوی که رشد این سه عامل با یکدیگر در سایه تقوا، کمال انسانیت و تقرب الهی را میسر می کند.

مدرسی ادامه داد: باید بر واقعه غدیر؛ شخصیت پیامبر اسلام (ص) و امیرالمومنین علی (ع) تدبر و تمرکز بیشتری داشته باشیم، این شخصیت های ارزشمند الگوهای کامل و جامعی هستند و جامعه امروز به ویژه جوانان نیازمند الگوی اثربخش هستند.

وی افزود: غدیرشناسی و معرفی ابعاد مختلف ولایت، پشتوانه مهم تقویت بصیرت در جامعه است و این ظرفیت چندبعدی باید در جایگاه حوزوی، گفتمانی، علمی و دانشگاهی، مدارس و به ویژه عرصه فرهنگی، اجتماعی و برنامه های مردمی به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد تا بتوان حافظ ارزش های واقعی اسلام و شیعیان بود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد عنوان کرد: غدیر و محتوای ارزشمند آن یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده تمدن اسلام و تداوم دهنده تمدن اسلامی است که این تمدن برگرفته از اخلاق، وحدت امت اسلامی و همچنین قوانین حاکم بر جامعه اسلامی و نیز علم، اقتصاد و قدرت است.

وی تاکید کرد: شیرازه همه این جریانات عبارت است از ولایت بر امت که محتوای اصلی جریان غدیر است بنابراین غدیر یکی از ارکان مهم و برجسته تمدن اسلامی است، تمدنی که می تواند برای سایر تمدن ها در راستای جلوداری جامعه اسلامی با شیوه های مردمی و الهی الگو باشد.