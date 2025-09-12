به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا محی‌الدینی، در خطبه‌های امروز نمازجمعه شهر مهریز ضمن سفارش به تقوای الهی با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: رعایت آبروی مؤمن از حرمت خانه کعبه بالاتر است و پیامبر قسم یاد کرد که خداوند خون، مال و حتی سوء‌ظن به مؤمن را حرام دانسته است.

امام جمعه مهریز گفت: استفاده نادرست از موقوفات برکت را از زندگی انسان می‌برد و از اداره اوقاف خواست که با دقت نیت واقفان را اجرا کند، وی به مردم توصیه کرد: اجاره موقوفات را به موقع بپردازند و از مصرف اموال وقف در غیر مورد تعیین‌شده بپرهیزند. همچنین از واقفان خواست وقف‌های نوین مانند مسکن برای زوج‌های جوان یا کمک به آموزش و پرورش ایجاد کنند.

امام‌جمعه مهریز به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: پرداخت مالیات عاملی برای آبادانی شهرها و روستاها است و مردم باید تکالیف مالیاتی خود را انجام دهند و هم‌چنین مسئولان امور مالیاتی نیز در شرایط سخت اقتصادی با کسبه و مردم همکاری و ارفاق داشته باشند.

وی با تأکید بر مشکلات معیشتی مردم، گرانی شدید برخی کالاها و دغدغه‌های کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیران را مطرح کرد و گفت: دولت برای مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی اقدام جدی کند و همچنین مشکل مسکن و پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی مسکن را باید قبل از دریافت وام‌ها و مشارکت مردم آماده کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها از مواضع رهبر انقلاب در هفته دولت یاد کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن حمایت از دولت و قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور، دو راهکار برای مقابله با جنگ روانی دشمن، عمل قوی و کارآمدی دولت و آمادگی دفاعی و روحیه تهاجمی در برابر تهدیدات ارائه کردند.

امام‌جمعه مهریز افزود: مسئولان در میان مردم حضور میدانی داشته باشند و مشکلات را از نزدیک ببینند، بشنوند و نقد نیز باید «عالمانه، دلسوزانه و پدرانه» باشد، تخریبی و همراه با توهین نباشد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جنگ اخیر گفت: توان دفاعی ایران نشان داد که موشک‌ها و نیروهای مسلح کشور کارآمد هستند و تهدیدات را در نطفه خفه می‌کنند.

امام‌جمعه مهریز بر حفظ قدرت دفاعی تأکید کرد و آن را رمز امنیت کشور دانست و افزود: حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر برای ترور رهبران حماس نشانه بی‌قانونی و بی‌رحمی این رژیم است.

وی گفت: حتی متحدان آمریکا هم از تعرض رژیم صهیونیستی در امان نیستند و این موضوع باید برای کشورهای عادی‌ساز عبرت باشد.

خطیب جمعه مهریز تأکید کرد: امنیت منطقه تنها از طریق همبستگی کشورهای اسلامی و مقاومت در برابر استکبار تأمین می‌شود و شعار «مرگ بر اسرائیل» لازمه حفظ عزت و استقلال ملت‌ها است.