به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: در روزهایی که جهان اسلام چشم به تلاش‌ها برای توقف آتش‌افروزی در غزه دوخته بود، رژیم جنایت‌کار صهیونیستی، با حمله به خاک قطر با هدف ترور سران مقاومت فلسطین بار دیگر چهره حقیقی خود را به جهانیان نشان داد.

خطیب جمعه بندر امام خمینی با بیان اینکه حمله رژیم صهیونیستی عبرت‌هایی برای ملت‌ها داشت، خاطرنشان کرد: نخست وقتی توان دفاع مؤثر نداشته باشی، هر متجاوزی به خود اجازه می‌دهد حریم تو را زیر پا بگذارد. دوم وابستگی به پایگاه‌های بیگانه، امنیت نمی‌آورد بلکه همان پایگاه‌ها نقطه ضعف تو می‌شوند. سوم شعار بی‌طرفی در جهانی که قانون جنگل بر آن حاکم است، بی‌معناست یا باید قوی باشی یا طعمه قدرت‌های وحشی خواهی شد.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: این حمله پیامی نیز برای مسلمانان داشت. غفلت، سستی و تکیه بر وعده دشمنان قسم‌خورده، جز ذلت و خسارت نتیجه‌ای ندارد.

وی اضافه کرد: حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر، زنگ خطری برای همه کشورهای اسلامی است که گمان می‌کنند با سازش یا بی‌طرفی، در امان خواهند ماند. آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان دادند اهل مذاکره و صلح نیستند و تنها باید در مقابل آنها قوی بود.

امام جمعه بندر امام خمینی در فراز دیگری از خطبه‌ها به برخی مشکلات این شهر پرداخت و تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مردم بندر امام خمینی (ره) تعیین تکلیف جاده کمربندی است که نزدیک به دو سال است به علت فرونشست بسته شده و مشکلات ترافیکی زیادی در شهر برای مردم ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: جاده کمربندی با اعتبارات اداره کل بنادر و دریانوردی اجرایی شد اما به علت عدم نظارت بر اجرای آن یک سال بیشتر دوام نیاورد و دچار فرو نشست شد. از دستگاه قضائی انتظار می‌رود با کسانی که در اجرا و نظارت بر این جاده موجب تضییع حقوق مردم شده‌اند، برخورد جدی کند.

وی در پایان اضافه کرد: انتظار می‌رود اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان نیز هر چه سریع‌تر این جاده را اصلاح و بهسازی کند و مجدداً در اختیار مردم قرار دهد.