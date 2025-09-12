دستاوردهای نظامی جنگ ۱۲ روزه نماد قدرت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، نسبت به جنگ روانی دشمن هشدار داد و اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌ها و فضای مجازی، تلاش دارد کشور را در وضعیت امنیتی قرار دهد تا از این طریق به اقتصاد ملی ضربه بزند.

امام جمعه اسفرورین خطاب به مسئولان داخلی تأکید کرد: باید دستاوردهای نظامی ۱۲ روزه اخیر را به‌عنوان نماد قدرت روایت کرد، نه ضعف؛ چرا که همین توان نظامی موجب شد دشمن خواهان آتش‌بس شود.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و متحدانش، افزود: شکسته شدن حریم قطر نشان می‌دهد که مسلمانان باید با اتحاد و همبستگی در برابر جبهه کفر ایستادگی کنند.

وی ادامه داد: حمله رژیم صهیونیستی به قطر نشانه‌ای از ضرورت بیداری امت اسلامی و تقویت وحدت در برابر هجمه‌های جهانی است.

امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه حرکت کاروان دریایی نماد فریاد عدالت و انسانیت برای ملت مظلوم فلسطین است، تصریح کرد: این کاروان، با وجود خطرات فراوان، آزاد و سرافراز به‌سوی غزه در حرکت است تا صدای مظلومیت را به گوش جهانیان برساند.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان با بیان اینکه کاروان ثمود فراتر از یک حرکت امدادی، نمادی از مقاومت مدنی در برابر سکوت مرگبار جهان است، بیان کرد: این حرکت، وجدان‌های خاموش را بیدار می‌کند و نشان می‌دهد که هنوز انسانیت زنده است.