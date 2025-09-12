همدلی و وحدت ملی موجب زبونی دشمن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حیدری در نماز جمعه کنگان با تبیین فرمایشات رهبری معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت با ایشان، گفت: وحدت و انسجام ملی رمز پیروزی بر دشمن است.

وی با تاکید بر این مهم که رهبر معظم انقلاب مکرر درباره امیدآفرینی در جامعه تاکید داشتند، عنوان داشت: معظم له فرمودند، «مسئولان راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و نه راوی ضعف‌ها. صاحبان قلم و بیان نقاط قوت را بیان کنند».

خطیب موقت جمعه کنگان سخنان رئیس جمهور در این دیدار را به تعبیر رهبری فرزانه انقلاب نمونه‌ای از روایت «قدرت و امید و توانایی» دانستند و در ادامه معظم له فرمودند: انگیزه و همت و روحیه قوی، زمینه‌ساز تحقق خواسته‌ها و اهداف است.

حیدری مسئولیت را در جمهوری اسلامی فرصتی طلایی برای خدمت به مردم و دین خدا دانست و تصریح نمود: مسئولان در هر جایگاهی از این فرصت مغتنم به نحو صحیح استفاده و زمینه رضایت الهی و خوشحالی مردم را فراهم نمایند.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته وقف گفت: «وقف و انفاق» بهترین عمل برای تحقق آیه «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» است.

امام جمعه موقت کنگان با قدرشناسی از همه واقفان و دست اندرکاران امر وقف، با استناد به زیبا کلامی از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام گفت: به فرموده مولا متقیان، صدقه و وقف دو ذخیره برای روز قیامت اند.

حیدری در بخش دیگری از خطبه‌ها با تحلیلی دگرباره درباره دفاع ۱۲ روزه و مقاومت جانانه جمهوری اسلامی ایران و ضربات نیروهای مقتدر مسلح کشورمان بر پیکر استکبار جهانی و سگ هار منطقه، عنوان نمود: دشمن با القای ناامیدی به دنبال ایجاد فتنه داخلی بود که بازهم به فضل الهی شکست خورد.

وی با تقدیر از مدیریت و اندیشه و تدبیر فرماندهی معظم کل قوا در طی این مدت، با بازخوانی فرمایشات ولی امر مسلمین جهان گفت: همه مسئولان و قوا باید دو دستور مهم و راهبردی رهبری معظم انقلاب یعنی رشد تولید داخلی و تقویت توان دفاعی و نظامی کشور را نصب العین خود قرار دهند و برای تقویت آن همت عالی داشته باشند.

خطیب موقت جمعه کنگان به مسئله ناامنی و اغتشاش در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی اشاره و تاکید کرد: اغتشاش و ناامنی در داخل و خشم جهانی در بیرون آمریکا و رژیم صهیونیستی را در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار داده است.

حیدری با اشاره به حرکت کاروان صمود به سمت غزه گفت: حرکت کاروان صمود به سمت غزه نمادی از اراده جانی برای شکستن محاصره است.

وی به تحلیل‌های سیاسیون جهان درباره اوضاع منطقه و تحولات جهانی و نقش رهبری فرزانه انقلاب در این زمینه اشاره و تاکید کرد: اکنون جامعه نخبگانی جهان معترف اند ولایت فقیه نقشی اثرگذار در صلح و امنیت دنیا دارد و این آمریکا و صهیونیست‌ها و حامیانشان هستند که نظم و امنیت دنیا را به مخاطره انداخته اند.