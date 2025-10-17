امام جمعه موقت کنگان:آمریکا و رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حیدری در نماز جمعه کنگان با تحلیلی بر اوضاع جهان و خباثت آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار گرفته است.

وی افزود: دنیا امروز متوجه ظلم و جنایات آمریکا و دست نشانده‌اش یعنی صهیونیست‌ها شده‌اند و امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی از منفورترین‌ها در دنیا هستند.

خطیب موقت کنگان در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز بیان نمود: با وجود سنگ اندازی دشمنان داخلی و خارجی، تهاجم فرهنگی، تحریم‌های ظالمانه و بی سابقه، ایران اسلامی در اوج عزت و نزدیک به اوج قله است.

حیدری به جریان هولوکاست و تلاش یهودیان برای تطهیر رژیم جعلی صهیونیستی و مظلوم نمایی آنها اشاره و عنوان کرد: جنایات هولناک و وحشیانه رژیم کودک کش صهیونیستی چهره زشت و پلید آنها را بر ملأ کرد و امروز همه دنیا می‌دانند هولوکاست دروغ بزرگی بیش نیست و با آن نمی‌شود پرده بر این همه نسل کشی کشید.

وی در ادامه با گرامیداشت روز ملی پارالمپیک و تجلیل از همه ورزشکاران جانباز و معلول کشور، استان و شهرستان و لزوم توجه همگان به این قشر، اظهار نمود: روز ملی پارالمپیک روز اراده‌های قوی و خودباوری است.

امام جمعه موقت کنگان با اشاره به تثبیت و تداوم جریان خدمتی حجت الاسلام والمسلمین محمودی در سنگر مقدس نماز جمعه کنگان و ابراز خرسندی مردم از این مهم، گفت: امام جمعه کنگان یکی از فعال‌ترین ائمه جمعه است که توانسته با تلاش بی وقفه خدمات قابل توجهی بویژه در زیرساخت‌های دینی و فرهنگی داشته باشد.

حیدری با تجلیل از شخصیت شهیدان یحیی سنوار و محمد زید در جریان انتفاضه و نقش شهید یحیی سنوار در ماجرای تاریخی و ماندگار طوفان الاقصی، بیان نمود: شهید سنوار فرماندهی که با اوج اقتدار تا آخرین لحظه در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد و در راه مبارزه با کفر جهانی و طاغوت‌های زمان مظلومانه به شهادت رسید.

گفتنی است خطیب جمعه موقت کنگان در خطبه اول با استناد به آیات و روایات به مسئله یاد خدا و نیز استغفار از گناهان اشاره و با عنوان اینکه خداباوری و خدامحوری می‌تواند انسان را عاقبت بخیر نماید، بر ضرورت تقوای الهی و پرهیز از معاصی تاکید نمود.