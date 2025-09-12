به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین غلامی در خطبههای نمازجمعه این هفته با تأکید بر اهمیت سنت حسنه وقف گفت: بسیاری از مساجد امروز به برکت موقوفات پابرجا ماندهاند و وقف علاوه بر ارتقا جایگاه مسجد، تکریم اهل بیت علیهمالسلام و تقویت بُعد معنوی جامعه را به همراه دارد.
وی وقف را نمادی از فقرزدایی و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: آوارگان، درماندگان، بیوهزنان، یتیمان و اقشار محروم همواره نیازمند حمایت هستند و وقف میتواند بستر شکوفایی و سرمایهگذاری اقتصادی را فراهم کند.
امام جمعه بشاگرد همچنین حرکت «کاروان صمود» را نمادی از همبستگی انسانی و بیداری وجدانهای جهانی معرفی کرد و گفت: این ناوگان تنها حامل غذا و دارو نیست، بلکه پیامآور کرامت انسانی و آرزوی آزادی برای مردم مظلوم غزه است.
حجتالاسلام غلامی با اشاره به سلام نظامی اخیر ورزشکاران کشورمان خاطرنشان کرد: این حرکت انقلابی، یکی از مهمترین دستاوردهای جریان معاند در اغتشاشات ۱۴۰۱ را به حاشیه برد و نشان داد که روحیه سلحشورانه جوانان ایرانی میتواند به عنوان سلاحی روانی، جبهه دشمن را در خشم و درماندگی فرو ببرد.
وی در پایان با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: عبارت کوبنده «مُوتُوا بِغَیظِکُم» پاسخی الهی به دشمنان خداست؛ چراکه غیظ و خشم آنان نتیجه طبیعی رویارویی با حقانیتی است که هرگز توان نابودی آن را ندارند.
