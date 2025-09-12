  1. استانها
  هرمزگان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

«کاروان صمود» تجسم امید و بیداری وجدان‌ها است

بندرعباس- امام جمعه بشاگرد «کاروان صمود» را نماد امید و بیداری وجدان‌های جهانی دانست و سلام نظامی ورزشکاران کشور را نشانه شکست دشمنان در جنگ روانی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با تأکید بر اهمیت سنت حسنه وقف گفت: بسیاری از مساجد امروز به برکت موقوفات پابرجا مانده‌اند و وقف علاوه بر ارتقا جایگاه مسجد، تکریم اهل بیت علیهم‌السلام و تقویت بُعد معنوی جامعه را به همراه دارد.

وی وقف را نمادی از فقرزدایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: آوارگان، درماندگان، بیوه‌زنان، یتیمان و اقشار محروم همواره نیازمند حمایت هستند و وقف می‌تواند بستر شکوفایی و سرمایه‌گذاری اقتصادی را فراهم کند.

امام جمعه بشاگرد همچنین حرکت «کاروان صمود» را نمادی از همبستگی انسانی و بیداری وجدان‌های جهانی معرفی کرد و گفت: این ناوگان تنها حامل غذا و دارو نیست، بلکه پیام‌آور کرامت انسانی و آرزوی آزادی برای مردم مظلوم غزه است.

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به سلام نظامی اخیر ورزشکاران کشورمان خاطرنشان کرد: این حرکت انقلابی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جریان معاند در اغتشاشات ۱۴۰۱ را به حاشیه برد و نشان داد که روحیه سلحشورانه جوانان ایرانی می‌تواند به عنوان سلاحی روانی، جبهه دشمن را در خشم و درماندگی فرو ببرد.

وی در پایان با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: عبارت کوبنده «مُوتُوا بِغَیظِکُم» پاسخی الهی به دشمنان خداست؛ چراکه غیظ و خشم آنان نتیجه طبیعی رویارویی با حقانیتی است که هرگز توان نابودی آن را ندارند.

