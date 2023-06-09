مسئولان برای رفع مشکلات شهرستان کنگان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حیدری در خطبه‌های نماز جمعه کنگان ضمن تشکر از تلاش‌های صادقانه و مخلصانه گروه‌های جهادی اظهار داشت: با پیگیری امام جمعه کنگان مقرر شد مدیران استانی آب و مدیر ارشد صنعت در منطقه برای حل مشکل اقدام کنند که امیدوارم در این کار تسریع شود.

وی به مشکل اهالی شهر بنک در حوزه مخابرات اشاره و بیان داشت: سرقت سیم‌های مخابراتی و قطع آن باعث محروم شدن مردم این شهر از تلفن خانگی شده که امیدواریم با همت اداره مخابرات این مشکل حل شود.

خطیب جمعه کنگان با بازخوانی فرمایشات حکیمانه رهبری معظم انقلاب در مراسم ارتحال امام امت گفت: ایمان به هدف، ایمان به راه، ایمان به مردم و بالاتر از همه ایمان به خدا از ویژگی‌های بارز امام بزرگوار در کلام خلف صالح ایشان بود.

حیدری ایمان و امید را شاه بیت کلام معظم له دانست و خاطر نشان ساخت: امیدآفرینی و ایمان به هدف نیاز ضروری جامعه امروزی است.

وی به نقش امام در بیداری اسلامی در کلام رهبری اشاره و گفت: امام خمینی (ره) در کالبد افسرده فلسطین جان دمید و آزادگان عالم را امیدوار و بیدار کرد.

امام جمعه موقت کنگان به رونمایی از موشک جدید فتاح اشاره و با عنوان این مطلب که این رونمایی به نوعی دکان فروش تسلیحات نظامی آمریکا را تعطیل کرد، افزود: رونمایی از موشک مافوق صوت فتاح موجب تحیر دنیا و وحشت صهیونیست‌ها شد.

حیدری عنوان داشت: افزایش قدرت منطقه‌ای ایران مقتدر اسلامی موجب تمایل زیاد کشورها به ارتباط با کشورمان شده که نمونه بارز آن ارتباطات جدید عربستان سعودی با کشورمان است که موجب خنثی شدن توطئه دشمنان شده است.

وی به عملیات استشهادی یک جوان مصری در سرزمین‌های اشغالی و به هلاکت رساندن چند صهیونیست اشاره و اظهار داشت: این عملیات استشهادی مصداق بارز باطل نابود شدنی است می‌باشد.

خطیب موقت جمعه کنگان در فراز دیگری از خطبه‌ها به مشوق‌های وزارت نیرو و شرکت توزیع برق برای خانوارهای کم مصرف در حوزه برق اشاره و گفت: صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی بویژه برق ضروری است.

گرامیداشت روز دحو الارض و نیز روز خاصه زیارتی امام رضا علیه السّلام و فضائل نماز یکشنبه‌های ذی القعده از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه دوم بود.