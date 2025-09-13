https://mehrnews.com/x38Ztt ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳ کد خبر 6587043 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳ بسته خبری ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 17 MB کد خبر 6587043 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها خبرگزاری مهر بسته خبری زاهدان
