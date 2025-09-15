https://mehrnews.com/x3932d ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵ کد خبر 6590755 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۵ بسته خبری شبانه ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 17 MB کد خبر 6590755 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ سیستان وبلوچستان بسته خبری ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
نظر شما