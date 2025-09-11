https://mehrnews.com/x38Zhc ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کد خبر 6586589 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ بسته خبری ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 17 MB کد خبر 6586589 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۷ شهریور ماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها زاهدان خبرگزاری مهر بسته خبری
نظر شما