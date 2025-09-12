به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مسجد المهدی با بیان اینکه تخریب و مچ گیری در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست، ابراز داشت: این همان خواست دشمن که می‌بایست هوشیار بود.

وی با بیان اینکه امروز توطئه دشمن به کار گیری انواع حیله برای ضعیف جلوه دادن دولت است، افزود: وظیفه ما برای خنثی سازی این ترفندها حمایت از دولتمردان است.

خطیب نماز جمعه سمنان بابیان اینکه دولت نیز در مقابل مسئول رفت نیازهای عمومی و کالاهای اساسی و معیشت مردم است، ابراز داشت: انتظار می‌رود دولت در پاسخ به حمایت مردم برای رفع مشکلات تلاش کند.

مطیعی به حمله اسرائیل به یمن اشاره و تصریح کرد: این تجاوز و کشتن افراد بی گناه تنها انزجار مردم از اسرائیل را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ کشور دنیا به یاری مردم مظلوم غزه شتافتند، افزود: مردم ما نیز می‌توانند با مشارکت در پویش ایران همدل در این کار خیر و پسندیده شرکت کنند.