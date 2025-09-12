  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

تخریب و مچ‌گیری خلاف مصالح کشور است؛ حمایت از «دولت» وظیفه عمومی مردم

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به شرایط حساس کشور، هرگونه اقدام تخریبی و مچ‌گیری را مغایر با مصالح ملی خواند و گفت: در وضعیت کنونی، حمایت از دولت، یک وظیفه عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مسجد المهدی با بیان اینکه تخریب و مچ گیری در شرایط فعلی کشور به مصلحت نیست، ابراز داشت: این همان خواست دشمن که می‌بایست هوشیار بود.

وی با بیان اینکه امروز توطئه دشمن به کار گیری انواع حیله برای ضعیف جلوه دادن دولت است، افزود: وظیفه ما برای خنثی سازی این ترفندها حمایت از دولتمردان است.

خطیب نماز جمعه سمنان بابیان اینکه دولت نیز در مقابل مسئول رفت نیازهای عمومی و کالاهای اساسی و معیشت مردم است، ابراز داشت: انتظار می‌رود دولت در پاسخ به حمایت مردم برای رفع مشکلات تلاش کند.

مطیعی به حمله اسرائیل به یمن اشاره و تصریح کرد: این تجاوز و کشتن افراد بی گناه تنها انزجار مردم از اسرائیل را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ کشور دنیا به یاری مردم مظلوم غزه شتافتند، افزود: مردم ما نیز می‌توانند با مشارکت در پویش ایران همدل در این کار خیر و پسندیده شرکت کنند.

