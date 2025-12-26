به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیر المومنین خواستار توجه به حوزه معیشت و اقتصاد مردم شد و اظهار داشت: کاهش فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم باید در اولویت برنامه‌های دولت واقع شود.

وی به لزوم تقویت نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده از دغدغه‌های مردم که باید مسئولان نسبت به آن پاسخگو باشند.

امام جمعه موقت سمنان در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه به موضوع انتخاب استاندار جدید سمنان پرداخت و در توضیحات ابراز داشت: از نمایندگان انتظار می‌رود تا با مشورت نماینده ولی فقیه استان فردی شایسته را معرفی کنند.

بارانی با تاکید بر اینکه انتظار مردم از وزیر کشور استانداری با تجربه و وحدت آفرین است، تصریح کرد: مردم خواستار حل مشکلات معیشت خود با استفاده از اختیارات استاندار آینده هستند.

وی با اشاره به اینکه استاندار جدید باید فردی ولایت مدار باشد، افزود: انتظارها به این سو که فرد مورد نظر گره گشا مشکلات استان سمنان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جنگ ۱۲ روزه، فتنه ۸۸، ۹ دی، لزوم دشمن شناسی و تهدیدات دشمن از دیگر مباحثی که در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان مطرح شد.