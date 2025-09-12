به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در پی تقابل میان انتظارها از مازاد عرضه و خطرهای اختلال در تولید ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای ثابت ماند؛ این در حالی است که گزارش‌های تازه از حمله به زیرساخت‌های صادراتی روسیه و محدودیت در حمل‌ونقل نفتکش‌ها، بر نگرانی‌ها نسبت به عرضه افزوده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۵۴ دقیقه صبح روز جمعه (۲۱ شهریور) به‌وقت گرینویچ با ۱۱ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۴ سنت افزایش، ۶۲ دلار و ۴۱ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت‌های شاخص برنت و دابلیوتی‌آی آمریکا روز پنج‌شنبه (۲۰ شهریور) به ترتیب ۱.۷ درصد و ۲ درصد کاهش یافته بودند.

گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که روز پنج‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی کرد که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی با سرعتی بیش از انتظار افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که به برنامه لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت عضو اوپک‌پلاس ( ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش)، نسبت داده شده است.

با این حال، گزارش ماهانه اوپک در همان روز تغییری در برآوردهای خود برای رشد تقاضای نفت در سال جاری و آینده میلادی ایجاد نکرد و تأکید کرد که اقتصاد جهانی روند رشد استواری را حفظ کرده است.

جان ایوانز، تحلیلگر مؤسسه پی‌وی‌ام اویل آسوشیتش (PVM Oil Associates)، بیان کرد: در حالی که خطر سقوط قیمت نفت وجود دارد، عواملی مانند کمبود عرضه در بازار فرآورده‌های تقطیری، خرید مداوم از سوی چین برای پر کردن ذخیره‌سازی‌ها و تحریم‌های احتمالی علیه روسیه و مشتریان آن، از بازار حمایت می‌کنند.

فرماندار منطقه‌ای روسیه اعلام کرد: حمله پهپادی به بندر پریمورسک در شمال‌غربی این کشور، یکی از بزرگ‌ترین پایانه‌های صادرات نفت و سوخت روسیه، روز جمعه سبب آتش‌سوزی در یک کشتی و یک ایستگاه پمپاژ شده است.

در حوزه حمل‌ونقل، سه منبع مطلع به رویترز گفته‌اند و اسناد مرتبط نیز نشان می‌دهد که گروه آدانی، بزرگ‌ترین اپراتور بنادر خصوصی هند، ورود نفتکش‌های تحت تحریم کشورهای غربی را به همه بنادر خود ممنوع کرده است؛ اقدامی که می‌تواند عرضه نفت روسیه به هند را محدود کند.