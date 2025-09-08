صادرات نفت ونزوئلا به بالاترین سطح ۹ ماه اخیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صادرات نفت ونزوئلا در ماه اوت با ازسرگیری ارسال محموله‌ها به آمریکا و رشد تقاضا از سوی چین، به بالاترین سطح خود در ۹ ماه گذشته رسید، اقدامی که در پی صدور مجوز محدود برای شرکت شورون از سوی واشینگتن و ثبات تولید در تأسیسات نفتی این کشور انجام شده است.

بر اساس داده‌های کشتیرانی، صادرات نفت ونزوئلا در ماه اوت (مرداد) از ۹۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفت و به میانگین ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ بشکه در روز رسید؛ رقمی که بالاترین سطح از ماه نوامبر به شمار می‌آید.

این افزایش ۲۷ درصدی نسبت به ماه ژوئیه، بیشتر ناشی از بازگشت جریان نفت شرکت شورون به بازار آمریکا و ارسال محموله‌های بزرگ‌تر به چین بوده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته میلادی مجوزی محدود برای شورون، یکی از شریکان اصلی شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا)، صادر کرد تا در این کشور تحت تحریم فعالیت کند و نفت تولیدی خود را صادر کند. این مجوز پس از چهار ماه توقف صادرات به آمریکا صادر شده است.

بر اساس یک سند داخلی پدوسا، تولید پایدار و نبود اختلال در تأسیسات ارتقا و ترکیب نفت خام در کمربند نفتی «اورینوکو» هم به افزایش ذخیره‌سازی و صادرات کمک کرده است.

صادرات نفت ونزوئلا به چین، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق انتقال کشتی به کشتی، ۸۵ درصد از کل جریان خروجی ماه گذشته را تشکیل داده است؛ این سهم نسبت به ماه ژوئیه که حدود ۹۵ درصد بود، کاهش یافته است.

در ماه اوت، حدود روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت ونزوئلا به آمریکا ارسال شده و کوبا نیز حدود روزانه ۲۹ هزار بشکه نفت خام و سوخت دریافت کرده است، همچنین چند محموله متانول ونزوئلا به اروپا صادر شده است.

در همین ماه، ونزوئلا حدود ۲۷۵ هزار تن فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی صادر کرده که نسبت به ۲۲۷ هزار تن در ماه گذشته افزایش یافته و بالاترین مقدار از ماه مه به شمار می‌آید.