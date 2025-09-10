قیمت جهانی نفت امروز ۱۹ شهریور؛ برنت ۶۷ دلار و ۱۲ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بهدنبال حمله رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در قطر افزایش یافته است. از طرف دیگر، رئیسجمهور آمریکا از اروپا خواست بر خریداران نفت روسیه تعرفه وضع کنند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۷۳ سنت معادل ۱.۱۰ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۱۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷۱ سنت معادل ۱.۱۳ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۳۴ سنت معامله میشود.
قیمت نفت ۰.۶ درصد در روز گذشته پساز اطلاعیه رژیم صهیونیستی در مورد حمله به رهبران حماس در دوحه افزایش یافت. نخستوزیر قطر گفت این اقدام رژیم صهیونیستی مذاکرات صلح با حماس را از مسیر خود خارج میکند.اما عکسالعمل نفت به این رویداد بهخاطر ضعف کلی بازار محدود بود. هر دو شاخص نفتی حدود ۲ درصد پساز اعلام این حمله افزایش قیمت داشتند، اما
پساز اظهارات ترامپ مبنیبر اینکه چنین اتفاقی دیگر در خاک قطر نمیافتد، دوباره کاهش یافتند. از طرف دیگر، ترامپ از اتحادیه اروپا خواست ۱۰۰ درصد تعرفه بر چین و هند جهت تحت فشار گذاشتن روسیه اعمال کنند.
چین و هند بزرگترین خریداران نفت روسیه هستند. تشدید تحریمهای ثانویه بر این دو کشور میتواند صادرات نفت روسیه را مختل کرده و عرضه جهانی نفت را کاهش دهد.
تاجران انتظار دارد فدرال رزرو نرخ بهره را در اجلاس هفته آینده پایین بیاورد که میتواند فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و تقاضا برای نفت را بالا ببرد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هشدار داد قیمت نفت در ماههای آینده به خاطر افزایش ذخایر بهدنبال بالا رفتن تولید ائتلاف اوپک پلاس تحت فشار قرار میگیرد.
