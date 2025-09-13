افزایش قیمت نفت پس از حمله پهپادی به بندر اصلی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۶۲ سنت معادل ۰.۹۳ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۹۹ سنت رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۳۲ سنتی معادل ۰.۵۱ درصد، ۶۲ دلار و ۶۹ سنت معامله شد.
حمله پهپادی ارتش اوکراین به بندر پریمورسک در شمالغرب روسیه، فعالیت بارگیری نفت را در این بندر متوقف کرده است. مقامات کییف میگویند هدف این حملات، آسیب به زیرساختهای انرژی روسیه و کاهش صادرات نفت خام و فرآوردههای پالایشی آن است.
با وجود این رویداد، فعالان بازار نفت تمرکز خود را بر دادههای اقتصادی آمریکا گذاشتهاند. وزارت کار این کشور اعلام کرده که اقتصاد آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به مارس، ۹۱۱ هزار شغل کمتر از پیشبینیها ایجاد کرده است. همچنین شاخص قیمت مصرفکننده در ماه اوت بیشترین رشد سال جاری را ثبت کرده که نگرانیها درباره تورم را تشدید کرده است.
بازارها در حال ارزیابی آثار احتمالی تحریمها یا تعرفههای جدید دولت ترامپ علیه چین و هند با هدف محدود کردن صادرات نفت روسیه هستند. این در حالی است که نفت برنت و نفت آمریکا روز پنجشنبه بهترتیب ۱.۷ و ۲ درصد افت قیمت داشتند.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش پنجشنبه خود پیشبینی کرد عرضه جهانی نفت در سال جاری سریعتر از حد انتظار افزایش مییابد؛ موضوعی که نتیجه رشد تولید اعضای ائتلاف اوپکپلاس است. با این حال، آخرین گزارش اوپک نشان میدهد پیشبینی این سازمان از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری و سال آینده بدون تغییر مانده و نگرانی جدی درباره رکود در اقتصاد جهانی وجود ندارد.
نظر شما