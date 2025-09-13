  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۶

افزایش قیمت نفت پس از حمله پهپادی به بندر اصلی روسیه

افزایش قیمت نفت پس از حمله پهپادی به بندر اصلی روسیه

قیمت نفت در معاملات امروز در پی توقف بارگیری از بندر پریمورسک، بزرگ‌ترین بندر صادراتی غرب روسیه، بر اثر حمله پهپادی اوکراین با رشد نزدیک به یک درصد همراه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۶۲ سنت معادل ۰.۹۳ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۹۹ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با رشد ۳۲ سنتی معادل ۰.۵۱ درصد، ۶۲ دلار و ۶۹ سنت معامله شد.

حمله پهپادی ارتش اوکراین به بندر پریمورسک در شمال‌غرب روسیه، فعالیت بارگیری نفت را در این بندر متوقف کرده است. مقامات کی‌یف می‌گویند هدف این حملات، آسیب به زیرساخت‌های انرژی روسیه و کاهش صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایشی آن است.

با وجود این رویداد، فعالان بازار نفت تمرکز خود را بر داده‌های اقتصادی آمریکا گذاشته‌اند. وزارت کار این کشور اعلام کرده که اقتصاد آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به مارس، ۹۱۱ هزار شغل کمتر از پیش‌بینی‌ها ایجاد کرده است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اوت بیشترین رشد سال جاری را ثبت کرده که نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده است.

بازارها در حال ارزیابی آثار احتمالی تحریم‌ها یا تعرفه‌های جدید دولت ترامپ علیه چین و هند با هدف محدود کردن صادرات نفت روسیه هستند. این در حالی است که نفت برنت و نفت آمریکا روز پنجشنبه به‌ترتیب ۱.۷ و ۲ درصد افت قیمت داشتند.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش پنجشنبه خود پیش‌بینی کرد عرضه جهانی نفت در سال جاری سریع‌تر از حد انتظار افزایش می‌یابد؛ موضوعی که نتیجه رشد تولید اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس است. با این حال، آخرین گزارش اوپک نشان می‌دهد پیش‌بینی این سازمان از رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری و سال آینده بدون تغییر مانده و نگرانی جدی درباره رکود در اقتصاد جهانی وجود ندارد.

کد خبر 6587539
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها