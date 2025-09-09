نفت برنت ۶۶ دلار و ۳۸ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافته است. ائتلاف اوپک پلاس تصمیم گرفته تولید خود را کم‌تر از انتظار بازار افزایش دهد. از طرف دیگر، نگرانی درمورد کاهش عرضه به خاطر احتمال تحریم‌های جدید روسیه همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۶ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۳۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۴ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش ۶۲ دلار و ۶۰ سنت معامله می‌شود.

۸ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس در روز یکشنبه تصمیم گرفتند تولید خود را ۱۳۷ هزار بشکه در روز از ماه اکتبر افزایش دهند. افزایش تولید اوپک پلاس در ماه‌های سپتامبر و اوت برابر با ۵۵۵ هزار بشکه در روز بود و این گروه ۴۱۱ هزار بشکه در روز هم در ژوئن و ژوئیه افزایش تولید داشت.

انتظار وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه پس‌از حمله هوایی شدید این کشور به اوکراین هم از قیمت نفت حمایت کرده‌است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت آماده اعمال دور دوم تحریم‌هاست.وضع تحریم‌های بیشتر علیه روسیه عرضه نفت این کشور به بازارهای جهانی را مختل کرده و قیمت نفت را بالاتر خواهد برد.

اجلاس کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا قرار است هفته آینده برگزار شود. تاجران ۸۹.۴ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۲۵ واحد در ماه جاری میلادی کاهش یابد.پایین آمدن نرخ بهره هزینه‌های وام‌گیری را کاهش داده و باعث رشد اقتصاد و تقاضا برای نفت می‌شود.