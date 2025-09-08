افزایش قیمت نفت در پی کاهش سرعت رشد تولید اوپک پلاس

به گزارش خبرنگار مهر، بهای نفت خام برنت دریای شمال امروز با ۷۶ سنت معادل ۱.۱۶ درصد رشد، به ۶۶ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایشی مشابه، ۷۲ سنت یا ۱.۱۶ درصد، در سطح ۶۲ دلار و ۵۹ سنت معامله شد. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی روز جمعه بیش از ۲ درصد و در مجموع هفته گذشته بیش از ۳ درصد افت قیمت را تجربه کردند.

ائتلاف اوپک پلاس – متشکل از کشورهای عضو سازمان اوپک و متحدانی از جمله روسیه – روز یکشنبه تصمیم گرفت تولید خود را از ماه اکتبر افزایش دهد؛ اما این رشد عرضه با شتابی کمتر از ماه‌های گذشته انجام خواهد شد. بر اساس این تصمیم، هشت عضو ائتلاف مجموعاً روزانه ۱۳۷ هزار بشکه به تولید خود می‌افزایند؛ رقمی بسیار کمتر از افزایش ۵۵۵ هزار بشکه‌ای در ماه‌های اوت و سپتامبر یا رشد ۴۱۱ هزار بشکه‌ای در ژوئن و ژوئیه. عربستان، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار، همچنان بر بازپس‌گیری سهم خود از بازار جهانی تأکید دارد.

اوپک پلاس از آوریل سال جاری، پس از چندین سال سیاست کاهش تولید برای حمایت از قیمت‌ها، روند افزایش تولید را آغاز کرده است. تازه‌ترین تصمیم این ائتلاف در حالی اتخاذ شده که برخی تحلیلگران از مازاد عرضه نفت در ماه‌های سرد پیش رو در نیمکره شمالی خبر می‌دهند.

در همین حال، انتظار می‌رود احتمال تحریم‌های تازه علیه روسیه به‌دلیل تشدید حملات این کشور به اوکراین، از قیمت نفت حمایت کند. روسیه اخیراً بزرگ‌ترین حمله هوایی خود به اوکراین را انجام داده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد سران اروپایی دوشنبه و سه‌شنبه در ایالات متحده گردهم می‌آیند تا درباره حل‌وفصل جنگ روسیه و اوکراین گفت‌وگو کنند.

وی اظهار داشت از شرایط جنگ «خشنود نیست» اما اطمینان دارد این درگیری به‌زودی پایان خواهد یافت.

اتحادیه اروپا هم‌چنان بر اجرای طرح توقف کامل واردات نفت از روسیه تا سال ۲۰۲۸ تأکید دارد و این برنامه تاکنون تغییری نکرده است.