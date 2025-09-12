  1. ورزش
ستاره کشتی آزاد از مسابقات جهانی بازماند/ویزای شینگن دردسرساز شد

عبدالرشید سعدالله‌یف، قهرمان پرافتخار کشتی آزاد روسیه، به دلیل عدم دریافت ویزای شینگن قادر به حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرشید سعدالله‌یف، دارنده شش مدال طلای جهان و دو طلای المپیک، به دلیل رد شدن درخواست ویزای شینگن از سوی دولت کرواسی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ شرکت نخواهد کرد. طبق اعلام برخی منابع روسی این کشتی‌گیر روسی اجازه سفر به محل برگزاری رقابت‌ها را دریافت نکرده است.

سعدالله‌یف پیش از این هم به دلیل مشکلات مشابه موفق به حضور در المپیک پاریس ۲۰۲۴ و مسابقات قهرمانی اروپا نشده بود. بدین ترتیب او سومین رویداد مهم خود در سال‌های اخیر را از دست می‌دهد و رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم بدون حضور او برگزار خواهد شد.

جایگزین او در ترکیب تیم روسیه، ماگومد قربانوف خواهد بود. این تغییر باعث شد مسیر رقابت‌های این وزن برای دیگر مدعیان حساس‌تر شود و کشتی‌گیران حاضر، شانس بیشتری برای کسب مدال داشته باشند.

سیده فرزانه شریفی

