پیام ستاره کشتی جهان پس از غیبت در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرشید سعداللهیف، قهرمان پرافتخار کشتی آزاد روسیه، به دلیل عدم دریافت ویزای شینگن قادر به حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی نخواهد بود.
عبدالرشید سعداللهیف پس از اینکه مسابقات جهانی کشتی را از دست داد در صفحه اجتماعی خود نوشت:
سلام علیکم دوستان! خیلیها میدانند که من نمیتوانم در زاگرب روی تشک بروم...
ما سه اردوی تمرینی جدی برگزار کردیم و با آمادگی کامل به مسابقات قهرمانی جهان نزدیک شدیم، اما تاریخ تکرار میشود - مشکل ویزای شینگن هرگز حل نشد. پذیرفتنش سخت است، زیرا ما در تمام طول فصل برای مسابقات اصلی آماده میشدیم.
این روزها، به ویژه حمایت شما را احساس میکنم - تماسها و پیامهای هواداران از سراسر جهان به من قدرت میدهد. از همه شما بسیار سپاسگزارم! تا زمانی که سلامتی و انرژی دارم به مبارزه ادامه خواهم داد. این آزمایش را از جانب خداوند متعال با صبر و فروتنی میپذیرم، با این باور که در اراده او حکمت و خیری وجود دارد.
از رهبری کشورمان که تا آخرین لحظه سعی در کمک داشت، تشکر میکنم. برای تمام تیم ما آرزوی بهترین عملکرد را دارم. برای ماگومد قربانوف، بازیکن ذخیرهام، آرزوی موفقیت دارم - ما منتظر پیروزی هستیم!
