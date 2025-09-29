درستکار: کامران قاسمپور خواهد درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از اعضای تیم ملی کشتی تیم های ملی آزاد و فرنگی ایران که در مسابقات جهانی کرواسی به عنوان قهرمانی رسیدند و برای نخستین بار همزمان جام را بالای سر بردند، بعدازظهر امروز دوشنبه در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

پژمان درستکار سرمربی تیم ملی که به همراه علیرضا دبیر با خبرنگار گفتگو می کرد با اشاره به عملکرد تیم ملی در مسابقات جهانی گفت: اتفاق بزرگی رقم خورد هر چند که برخی ملی پوشان هم می توانستند مدال بهتری بگیرند.

وی با اشاره به عملکرد کامران قاسمپور گفت: اطمینان دارم که کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم در مسابقات آینده خواهد درخشید. او برای مسابقات مریض بود و نباید مدال برنز این ملی پوش را کم ارزش بدانیم.