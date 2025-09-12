به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری اظهار داشت: نیم نگاهی به آمار و ارقام موجود در خصوص کلانشهر تهران به عنوان پایتخت ایران اسلامی و ام‌القرای جهان اسلام نشان می‌دهد که علیرغم تصور مردم که تمامی امکانات رفاهی و خدماتی در پایتخت جمع شده، این کلانشهر به واسطه رشد انفجاری جمعیت در یک قرن اخیر و توسعه سریع کالبدی و عدم وجود طرح‌ها و برنامه‌های از پیش اندیشیده شده، با مسائل و مشکلات عدیده مواجه است؛ از جمله این مسائل می‌توان به مواردی همچون «ترافیک و آلودگی هوا، کمبود شدید و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبودهای شدید سرانه‌های خدماتی و رفاهی، رشد حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نا ایمنی ریز دانگی و ناپایداری ساختمان‌ها، نفوذناپذیری بافت و فرسودگی رو به زوال محدوده مرکزی و زایش فرسودگی در کل بافت شهری، کمبود آب و انرژی و نیاز مردم به مسکن» اشاره داشت.

وی افزود: رفع این چالش‌ها و مسائل نیازمند برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری اساسی برای اداره شهر بود. این برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری از دوره دکتر محمدباقر قالیباف آغاز شد و پس از یک دوره رکود و قفل توسعه شهر، مجدداً با روی کار آمدن شورای انقلابی ششم و انتخاب شهردار پاکدست و مردمی در تمامی ابعاد توسعه تداوم یافت.

جابری انصاری ادامه داد: طی برنامه اولویت‌بندی از توسعه خطوط مترو، تأمین واگن و قطار شهری، توسعه ایستگاه‌ها، تأمین وسایل حمل و نقل عمومی سبز و فاقد آلایندگی، تنظیف امور شهری، نظافت گستره ۶۵ هزار هکتاری شهر تهران، ساماندهی جمع‌آوری و پالایش پسماند، بازچرخانی آب و تأمین نیاز آبی فضای سبز شهری در شرایط بحران آبی، توسعه فضای سبز و صیانت از باغات، اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی طرح‌های جامع و تفصیلی، پایش و اصلاح طرح تفصیلی، نوسازی بافت فرسوده، تأمین خدمات و فضاهای خدماتی و رفاهی برای کاهش فاصله شمال و جنوب و تحرک و تحول در توسعه ساخت و ساز و تأمین مسکن بیش از ۱/۵ میلیون نفر نیازمند مسکن در شهر تهران و ظرفیت سازی اسکان آنها از جمله اقداماتی است که در این دوره از مدیریت شهری با هماهنگی بین شورا و دکتر علیرضا زاکانی شهردار انقلابی و مردمی با مجموعه مدیران و معاونین توانمند و اندیشمند بالاخص در حوزه شهرسازی و معماری، عمران و ترافیک و خدمات شهری و برنامه‌ریزی در حال وقوع است.

کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: انعقاد تفاهم‌نامه ساخت ۵۷۰ هزار واحد مسکونی در اراضی مولدسازی شده با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای کشوری در اوج تحریم‌ها و شرایط حاد رکود تورمی حاکم بر صنعت مسکن با اولویت تأمین سرانه‌های خدماتی (در حالی که تهران به واسطه کمبودهای شدید نزدیک به ۶ هزار هکتار فضای خدماتی و رفاهی در شرایطی سخت به سر می‌برد) و ایمن‌سازی و کیفی‌سازی مسکن، بهینه سازی مصرف انرژی و بازچرخانی آب، از جمله اقداماتی است که اقتدار کشور را به نمایش گذاشت و اقدامی انقلابی و تمدن ساز به شمار می‌رود که می‌تواند نه تنها الگویی برای تمامی کلانشهرها و سایر شهرهای کشور قرار گیرد بلکه به مدلی برای تأمین مسکن در جهان به کار گرفته شود.

سعید جابری انصاری در ادامه افزود: علاوه بر اینها حضور در هیأت دولت و هماهنگی و همراهی با برنامه‌های دولت و کمک به اجرای برنامه‌ها از جمله کمک به نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی آسیب دیده و تخریب شده در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ساماندهی و خدمات رسانی به فضاهای سکونتگاهی در حریم ۶۰۰۰ کیلومتر مربعی پایتخت و جلوگیری از ساخت و ساز بی رویه در حریم و تکمیل و توسعه شبکه ارتباطی حمل و نقل عمومی و ریلی بین تهران و حاشیه کلانشهر از جمله اقدامات توسعه‌ای و درخشان شهرداری تهران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.