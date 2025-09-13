حل مشکل مردم برترین عبادت و بزرگترین قرب الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام ملک محمدی مشاور ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به جایگاه رفیع انسان در مکتب اسلام، بیان کرد: این حکومت‌های طاغوتی بودند در طول تاریخ که با حرمت انسان بازی کردند و امروز کار بشر به اینجا رسیده است.

آیت‌الله عبادی با اشاره به فرمایش آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید، گفت: ایشان فرمودند که اگر به سایر مستحبات بعد از فرائض دست پیدا نمی‌کنید، بدانید که از بزرگترین قربات الهی، گره‌گشایی از کار مردم است.

وی حرکت عظیم اربعین حسینی (ع) را نماد تمدن اسلامی دانست و افزود: در این رویداد بزرگ، هر کس در هر جایگاهی که هست، افتخار می‌کند که حتی کفش مردم را واکس بزند که معنای تمدن واقعی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با مقایسه این نگاه با عملکرد نظام‌های لیبرال دموکراسی، تأکید کرد: باید دید که آنان با انسان‌ها چه می‌کنند و چه بر سر بشریت آورده‌اند.

وی به خاطره‌ای از آیت‌الله العظمی شاه‌آبادی و نگاه عمیق وی به مسئله تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: ایشان با وجود مشغله بسیار، برای تعلیم یک طلبه در سطح پایین وقت می‌گذاشتند و این را وظیفه خود می‌دانستند.

آیت الله عبادی خطاب به اعضای حاضر در جلسه، بیان کرد: هر جا به هر مشکلی از مشکلات مردم که حل کنید، کمتر عبادتی می‌تواند جای آن را پر کند.