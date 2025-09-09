امر به معروف و نهی از منکر اساس بقای دین و سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش خانواده علوی کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اهمیت این دو فریضه مهم، بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر اساس و پایه بقای دین و سلامت جامعه است.

وی ادامه داد: اگر همه کارهای خیر را جمع کنیم و در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر قرار دهیم، در مقابل آن همچون قطرهای در برابر دریای بیکران است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تقسیم دشمنان به دو نوع بیرونی و درونی، گفت: خطر دشمن درونی که به فساد و انحطاط داخلی می‌انجامد، به مراتب از دشمن بیرونی خطرناک‌تر است.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: دشمن بیرونی با حمله و هجوم مستقیم و قتل و ویرانی عمل می‌کند، اما دشمن درونی مانند موریانه، بنیان‌های جامعه را از درون می‌خورد و آن را به نابودی می‌کشاند.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با ابزارهای پیشرفته تبلیغاتی در فضای حقیقی و مجازی و با استفاده از نفوذی‌ها و بی تفاوتی‌ها دنبال می‌کند، افزود: امر به معروف و نهی از منکر سپر دفاعی در برابر این توطئه بزرگ است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: این فریضه، به معنای مراقبت از جامعه در برابر فساد درونی است تا جان، مال، ناموس، استقلال و هستی آن حفظ شود.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن، بیان کرد: پشتوانه اصلی مجاهدان در صحنه، خانواده‌های باایمان آنان هستند که در اجر و پاداش، شریک هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، قیام امام حسین (ع) را بزرگترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: تأثیرگذاری آن قیام پس از ۱۴ قرن، باعث بیداری جهانی در مقابل کفر و ظلم شده است.