وحدت اسلامی «اوجب واجبات» و راه سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از علمای اهل تسنن و تشیع، وحدت را یکی از «اوجب واجبات» دانست و افزود: همه انسان‌ها از یک نوع آفریده شده‌اند و تفاوت‌های ظاهری مانند رنگ، زبان و قومیت هرگز نمی‌توان مانع همبستگی و اتحاد آنان شود.

وی با تقسیم‌بندی وحدت به دو بعد نظری و عملی، اظهار داشت: این وحدت باید تنها در سطح شعار و نظر محدود نمانده و در عرصه عمل و رفتار متجلی شود.

آیت الله عبادی با اشاره به آیاتی از قرآن، بیان کرد: کتاب آسمانی ما تأکید دارد که انسان‌ها امت واحده هستند و معیار برتری افراد بر یکدیگر، تنها تقوا و پرهیزکاری است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبیبا اشاره به ویژگی آزادی و اختیار انسان، گفت: این موهبت الهی، مسئولیت‌پذیری در برابر رفتارها و انتخاب‌ها را به دنبال دارد و در این مسیر، وجدان عملی نقش راهبردی ایفا می‌کند.

آیت الله عبادی انتخاب‌های سرنوشت‌ساز و آزمون‌های زندگی را فرصتی برای رسیدن به کمال و سعادت دانست و افزود: ین آزمایش‌ها با ایمان و رضایت به خداوند، بستر تعالی انسان را فراهم می‌آورند.

وی با اشاره به روایات مربوط به فتنه‌های آخرالزمان، بیان کرد: نباید از این فتنه‌ها هراس داشت، چرا که طبق وعده صادق الهی، سرانجام این تحولات به سود اسلام ناب خواهد بود و با ظهور منجی بشریت، حضرت مهدی موعود (عج)، تمدن اسلامی واقعی در سراسر جهان محقق خواهد شد.