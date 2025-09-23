شرط اصلی تحقق عدالت وجود رهبری الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح سه‌شنبه در دیدار جمعی از دانش آموزان دختر و پسر مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا با اشاره به ظلم‌های جهانی علیه مستضعفان، به ویژه در فلسطین، بیان کرد: مستکبرین جهانی با همه تلخی‌هایی که برای مردم ایجاد کردند، یک بازتاب داشته‌اند و آن، بیداری جهانی است.

وی با بیان اینکه جوانان امروز تنها نیستند چراکه حتی مردم کشورهای غربی از ظلم به ستوه آمده‌اند و فریاد عدالت خواهی سر می‌دهند، گفت: حرکت تمام موجودات بر اساس قوانین الهی و تکوینی است.

آیت‌الله عبادی مهم‌ترین آفت برای دین را «طاغوت‌ها و مستکبران» دانست که با زور مانع تحقق دین می‌شوند و گفت: هدف انبیا از آمدن، برپایی عدالت بود، اما شرط اصلی تحقق این عدالت، وجود رهبری الهی (امامت) است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بدون شرط امامت، دین قابل پیاده‌سازی نیست، بیان کرد: طواغیت همواره در طول تاریخ برای حذف فیزیکی پیامبران، آنها را شهید کرده‌اند و هر جایی هم که نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند، از افراد نفوذی بهره گرفته‌اند تا با انجام ظواهر دین، به اسم دین جنایت کنند.

وی خطاب به جوانان و فرهنگیان اظهار داشت: نسل جدید در فضای معطر جمهوری اسلامی باید خود را بر اساس مبانی ولایت فقیه بسازد.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: امروز اسلام به عنوان یک الگوی تابناک جهانی مطرح است و شما باید برای پیاده‌سازی تمدن اسلامی و نجات بشریت، نقش تاریخی خود را ایفا کنید.