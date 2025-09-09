دلیل کمبود داروهای بیماران پیوندی چیست؟

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات جدی در حوزه داروهای برند بیماران پیوندی گفت: بیماران پیوند قلب، کبد، ریه و کلیه با مشکلاتی در زمینه تأمین داروهای مورد نیاز خود مواجه هستند. این مسئله عمدتاً به دلیل مشکلات ارزی و انتقال ارز از طریق بانکهاست، چراکه داروهای برند عمدتاً در کشورهای اروپایی تولید میشوند و به علت تحریمها امکان حواله پول و انتقال ارز وجود ندارد.
وی افزود: افزایش شدید قیمت داروها نیز مشکل دیگری است که باعث شده بسیاری از بیماران توان پرداخت هزینهها را نداشته باشند. در این زمینه باید از خیرین که در تأمین دارو کمک میکنند نیز تشکر کنیم.
شهریاری ادامه داد: در صحبتهایی که با آقای دکتر پیرصالحی داشتیم و همچنین با آقای دکتر ناصحی، ریاست محترم بیمه سلامت، مقرر شد که فرانشیزی که به شکل جدی افزایش پیدا کرده و پرداخت آن برای برخی بیماران دشوار شده است، با یک تخفیف قابل توجه همراه شود. این موضوع را انشاءالله پیگیری میکنیم تا تحقق پیدا کند.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: برنامه جدیدی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و قرار است در صحن پیگیری شود و همچنین با آقای دکتر ناصحی برای اجرای این موضوع در بیمه سلامت نیز مذاکراتی انجام شده است.
