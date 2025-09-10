کمبود دارو بیماران پیوندی را به خیرین و مسافران وابسته کرد

محمد مهدوی، رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت فعلی پیوندها در این مرکز گفت: ما بعد از جنگ، ۷ مورد پیوند داشتیم و خوشبختانه همه با نتایج بسیار خوب همراه بود و مرکز رجایی نسبت به سایر مراکز کشور متفاوت است؛ اینجا یک مرکز دولتی است که در بالاترین سطح خدمات و امکانات فعالیت می‌کند و در حالی که بسیاری از مراکز دیگر به دلیل کمبود امکانات و شرایط سخت فعلی، روند کارشان متوقف شده است، البته همه ما شرایط موجود را درک می‌کنیم، اما تعداد بیماران پیوندی آن‌قدر زیاد نیست که بار مالی سنگینی بر سیستم وزارت بهداشت تحمیل کند، به همین دلیل انتظار می‌رود این موضوع سریع‌تر برطرف شود.

وی درباره پیوند قلب در کودکان توضیح داد: پیوند در کودکان یک مبحث بسیار حساس است، از یک سو، عضو پیوندی برای آن‌ها به مراتب حساس‌تر است و از سوی دیگر مشکلات دارویی هم شرایط را دشوارتر می‌کند و کودکان به دلیل جثه کوچک‌تر و ویژگی‌های جسمی، در برابر عوارض دارویی حساسیت بیشتری دارند و اینجا جای آزمون و خطا نیست. به همین خاطر باید داروهایی استفاده شود که استاندارد جهانی داشته باشند.

مهدوی افزود: یک نمونه ساده این است که کودکان نیاز دارند بسیاری از داروها را به صورت شربت مصرف کنند، زیرا نمی‌توانند قرص یا کپسول بخورند و وقتی چنین داروهایی در کشور موجود نباشد، ما ناچاریم از خیرین بخواهیم که از طریق مسافران داروها را برای بیماران تهیه کنند، این روند نه استاندارد است و نه اصولی، اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز این نداریم.