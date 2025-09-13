۲ نفر از اراذل و اوباش کاشان دستگیر شدند

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری بین چند نفر در یکی از محلات سطح شهر کاشان، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ ناجی آباد بلافاصله در محل حاضر که در تحقیقات مأموران مشخص شد افرادی با قدرت نمایی و با استفاده از سلاح سرد با یکدیگر درگیر که علاوه بر اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان، از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: مأموران در ادامه با انجام یک سری اقدامات تخصصی و عملیاتی موفق شدند ۲ نفر از عاملان اصلی درگیری را شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی با اشاره به تحویل افراد دستگیر شده به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: پلیس همواره با اشخاصی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی جامعه کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.