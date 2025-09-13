  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

دستگیری ۲۷ نفر در طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان

رشت - رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی و دستگیری ۲۲ سارق و ۵ مالخر در طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان و اعتراف این افراد به ۲۸ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حدادی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد، اظهار کرد: امنیت محصول یک فرآیند جمعی است و به عنوان یک ضرورت همه مردم باید در این راستا به پلیس کمک کنند.

وی در ادامه گفت: در پی ابلاغ اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سرقت منزل در گیلان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و شهرستان‌های تابعه قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان با بیان اینکه در این طرح ۳ روزه با انجام اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه ۲۲ سارق و ۵ مالخر دستگیر شدند، افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، سارقان به ۲۸ فقره سرقت مختلف اعتراف و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر توجه و رعایت مردم به اصول و نکات پیشگیری از سرقت، اذعان داشت: ارتقا نظم و امنیت همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

