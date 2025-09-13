سازش در ۲۱۵۰ پرونده حقوقی و کیفری استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، زین العابدین حسام ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از وقوع دو پویش معنوی و فرهنگی در این استان خبر داد و بیان کرد: پویش به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم و همچنین به عشق پیامبر اعظم سلام الله علیه می‌بخشم دو پویش معنوی بودند که در استان سمنان برگزار شدند.

وی با بیان اینکه هدف این دو پویش ترویج فرهنگ صلح و سازش و ترویج معنویات در جامعه بود افزود: خوشبختانه مردم استان سمنان از این دو پویش استقبال گسترده‌ای کردند.

معاون دادگستری کل استان سمنان با بیان اینکه در این دو پویش دو هزار و ۱۵۴ پرونده در سراسر استان با سازش و صلح مختومه شد بیان کرد: سازش این میزان پرونده در دو ماه یک رکورد کم نظیر در دستگاه قضائی محسوب می‌شود.

حسام با بیان اینکه این پویش‌های معنوی الگویی از معنویت دینی و عدالت مردمی در سراسر استان سمنان است بیان کرد: در ۵ ماهه امسال بیش از ۱۵ هزار پرونده به شورای حل اختلاف استان سمنان ارجاع داده شده است‌.

وی با بیان اینکه ۴۶ درصد از کل این پرونده‌ها به سازش منجر شده است افزود: نزدیک به ۷ هزار پرونده در مجموعه شوراهای حل اختلاف استان سمنان در ۵ ماهه اول امسال به سازش منجر شده است که این آمار بسیار خوبی به شمار می‌آید.