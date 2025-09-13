پارلمان نپال منحل و زمان انتخابات سراسری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر راچاماندار پودل، رئیس جمهور نپال اعلام کرد که در پی اعتراضات گسترده ضد دولتی به دلیل فساد و مسدود شدن تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در این کشور، پارلمان را منحل و پنجم مارس ۲۰۲۶(۱۵ اسفند ۱۴۰۴) را به عنوان زمان برگزاری انتخابات جدید معین کرده است.

یک هفته اعتراضات خشونت‌آمیز و مرگبار در نپال، به انتصاب نخستین نخست وزیر «زن» در این کشور منجر شد. بیانیه پودل چند ساعت پس از آن منتشر شده است که او «شوشیلا کارکی» رئیس سابق قوه قضاییه این کشور را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کرد.

اعتراضات گسترده در نپال که به «اعتراض نسل Z» مشهور است، به استعفای اجباری شارما اولی، نخست وزیر این کشور منجر شد.

کارکی پس از دو روز مذاکرات فشرده بین پودل، آشوک راج سیگدل، فرمانده ارتش و رهبران وخیم‌ترین خیزش سالیان گذشته نپال که دست کم ۵۱ کشته و بیش از یک هزار و ۳۰۰ مصدوم برجا گذاشته است، به سمت نخست وزیری منصوب شد.

هند به عنوان همسایه جنوبی نپال اعلام کرد که امیدوار است تا تحولات اخیر به ترویج صلح و ثبات منجر شود.