معترضان نپالی خانه‌های مقامات را به آتش کشیدند+ فیلم

با شدت گرفتن بحران سیاسی در نپال، معترضان خانه‌های مقامات این کشور را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که تعدادی از مسئولان دولتی از پایتخت نپال با بالگردهای نظامی خارج شدند. این اقدام بعد از شدت گرفتن اعتراضات در این کشور صورت گرفت.

همچنین گزارش شده که معترضان نپالی خانه‌های رئیس جمهور، نخست وزیر کنونی و نخست وزیر سابق این کشور را به آتش کشیدند. خانه‌های رئیس حزب کنگره نپال، وزیر کشور نیز به آتش کشیده شدند.

بعد از وخامت بحران سیاسی در نپال به دنبال محدودیت‌های اعمال شده بر فضای مجازی توسط دولت، فرودگاه بین المللی این کشور بسته و تمام پروازها لغو شدند. لازم به ذکر است که محدودیت‌های مذکور بعد از یک روز از شدت گرفتن اعتراضات داخلی در این کشور لغو شده بود.

صدها تن از نیروهای ارتش در فرودگاه مذکور مستقر شده‌اند.

