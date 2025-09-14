افزایش شمار قربانیان اعتراضات ضد فساد در نپال به ۷۲ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق اعلام وزارت بهداشت نپال، در جریان اعتراضات ضد فساد در این کشور که از هفته گذشته آغاز شد، تاکنون ۷۲ نفر جان باختند.

به گفته این نهاد، تیم‌های امداد و نجات همچنان در حال جستجو برای خارج کردن اجساد از مراکز خرید و سایر ساختمان‌هایی هستند که در جریان ناآرامی‌ها خسارت دیده‌اند.

پراکاش بوداتوکی، سخنگوی وزارت بهداشت نپال می‌گوید که تیم‌های آتش‌نشانی هم‌اکنون در حال خارج کردن اجساد از زیر آوار ساختمان‌های به‌آتش کشیده‌شده یا خسارت‌دیده در نتیجه هجوم معترضان هستند.

همچنین تازه‌ترین آمار این نهاد نشان می‌دهد که دست کم ۲ هزار و ۱۱۳ نفر در این ناآرامی‌ها مصدوم شده‌اند.

در این اعتراضات که جرقه آن با مسدود شدن تعدادی از شبکه‌های اجتماعی زده شد، بسیاری از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان دیوان عالی، پارلمان، پاسگاه‌های پلیس و همچنین سازه‌های تجاری و منازل شخصی سیاستمداران شامل خانه راچاماندرا پودل، رئیس جمهور و شارما اولی، نخست وزیر این کشور به آتش کشیده شد.

اولی هفته پیش مجبور به استعفا شد و سوشیلا کارکی، رئیس اسبق دیوان عالی نپال به عنوان نخست وزیر موقت جای او را گرفت و مسئولیت برگزاری انتخابات پارلمانی جدید برعهده وی واگذار شد. قرار است این انتخابات پنجم مارس ۲۰۲۶(۱۵ اسفند) برگزار شود.