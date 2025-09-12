افزایش قربانیان شورش در نپال به ۵۱ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مذاکرات بین رئیس جمهور و نمایندگان معترضان و ارتش که برای کنترل اوضاع در کشور منع آمد و شد اعلام کرده است، ادامه دارد.

قربانیان تظاهرات شامل، حداقل ۲۱ معترض و سه افسر پلیس و برخی زندانیان فراری هستند که هنگام فرار کشته شدند.

ارتش نپال اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ قبضه تفنگ غارت شده در جریان شورش را بازپس گرفته است.

ارتش نپال تأیید کرد که بیش از ۱۲,۵۰۰ زندانی در طول هرج و مرج از زندان‌های متعدد در سراسر کشور فرار کرده‌اند.

بعد از وخامت بحران سیاسی در نپال به دنبال محدودیت‌های اعمال شده بر فضای مجازی توسط دولت، فرودگاه بین المللی این کشور بسته و تمام پروازها لغو شدند. لازم به ذکر است که محدودیت‌های مذکور بعد از یک روز از شدت گرفتن اعتراضات داخلی در این کشور لغو شده بود.