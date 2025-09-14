صادرات یک المان هنری از کاخ بیشاپور به دنیا+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، نقش «گردونه مهر» جزو نمادهای مشهوری است که خیلیها بر این باورند که گردونه خورشید در یونان نیز همان است. حاشیههایی که دور تا دور نشان ورساچه دیده میشود نیز به گردونه مهر شبیه است. این نشانه در معماری اماکن تاریخی بسیاری از کشورها از جمله ایران به همین نام یا نقش چلیپایی نیز مشهور است. این نماد ریشهای کهن در معماری ایرانی دارد.
اکنون به طور واضح میتوان این نماد را در گچ بری های تالار تشریفات کاخ شاهی بیشاپور مشاهده کرد.
این گچ بری ها بالای طاقچه ضلع شمال شرقی تالار تشریفات در ایران باستان به عنوان گردونه مهر نامگذاری شده است. این نماد نشان دهنده چرخش زندگی براساس خورشید است. حتی گفته میشود علامت اس. اس پرچم نازیها هم از این المان گرفته شده است.
محمدخلیل محمودی مدیر داخلی مجموعه پایگاه میراث جهانی بیشاپور در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد و گفت که این نماد را در عراق هم میتوان مشاهده کرد.
