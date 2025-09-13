  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی:

کسب مقام قهرمانی تیمی ووشوکاران تبریزی در مسابقات استانی

تبریز - رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی نونهالان گفت: تیم ووشو دختران و پسران شهرستان تبریز با غلبه بر حریفان قهرمان این دور از مسابقات شدند.

عبدالعلی ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی استان ووشو نونهالان افزود: این دور از مسابقات در ۲ بخش پسران و دختران رده سنی نونهالان به مدت ۲ روز به میزبانی شهرستان مراغه برگزار شد.

رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی عنوان کرد: مسابقات در بخش پسران با حضور ۶۵ شرکت کننده از شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرند، جلفا، باسمنج، اسکو، هشترود و عجب شیر روز پنجشنبه و در بخش دختران با حضور ۴۵ شرکت کننده از ۶ تیم شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرند، میانه، چاراویماق و شبستر روز جمعه به میزبانی هیئت ووشو شهرستان مراغه برگزار گردید.

ابراهیمی اذعان داشت: نفرات برتر در اوزان مختلف به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

بخش پسران

وزن ۲۴_۲۲ کیلوگرم ابوالفضل یاقوتی از تبریز، مهدی اجاقی از مرند، امیدرضا رزمی از تبریز _ محمد حسین بقایی از تبریز

وزن ۲۷ کیلوگرم پارسا جواهر چمن از تبریز، امیرحسین یاقوتی از تبریز، مرتضی اصغری از باسمنج _ یوسف بهنام از تبریز

وزن ۳۰ کیلوگرم پارسا عهدنو از مراغه، امیرعلی زینالی از تبریز، محمدمهدی عین الدین از تبریز _ امیرمهدی قربانی از مرند

وزن ۳۳ کیلوگرم امیرحسن تومن از تبریز، محمدطاها آزمایش از باسمنج، محمدامین عبدی از تبریز _ مهدی صیامی از مرند

وزن ۳۶ کیلوگرم امیرعلی محمدی از تبریز، علی اصغر سواری از تبریز، آراز بخشی از مراغه _ مهدی کیومرثی از باسمنج

وزن ۳۹ کیلوگرم محمد متین باقری از جلفا، امیررضا نقدی از باسمنج، شاهین شیرین زاده از تبریز _ مهدی علیپور از مرند

وزن ۴۲ کیلوگرم علی اصغر جاوید از باسمنج، طاها عهدنو از مراغهف علی واحدی از مراغه _ علی اقدمی از مرند

وزن ۴۵ کیلوگرم طاها باباپور از تبریز، امیرمحمد انصاری از مرند

نتیجه تیمی بخش پسران

تیم ووشو شهرستان تبریز با کسب ۵ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز عنوان قهرمانی را کسب کرد

تیم ووشو باسمنج با کسب یک طلا، ۲ نقره و ۲ برنز نایب قهرمان مسابقات شد

تیم ووشو شهرستان مراغه با کسب یک طلا، یک نقره و ۲ برنز در جایگاه سوم ایستاد.

بخش دختران

وزن ۲۴ - ۲۲ کیلوگرم آوا محمدیان از تبریز، زهرا ولی پور از چاراویماق و هلما علیزاده از چاراویماق

وزن ۲۷ کیلوگرم زهرا باقری از تبریز، اسماً فرضی از تبریز و محنا ملکی از شبستر

وزن ۳۰ کیلوگرم بهاره خیری از مراغه، هلما ساعد از مراغه، النا صفری از چاراویماق - سمیرا طالب زاده از چاراویماق

وزن ۳۳ کیلوگرم فاطمه علیزاده از مرند، نازنین زهرا طالبی از مرند، زهرا سعادتی از تبریز - دیانا رستم زاده از مراغه

وزن ۳۶ کیلوگرم آیلین قلی زاده از مراغه، حسنا عباس زاده از مرند، آیسا پورزینال از مرند - آسنا سماوی از تبریز

وزن ۳۹ کیلوگرم فادیا مشتری از مراغه، آسنا یوسفی از میانه، ثنا جوانی از شبستر - یسنا طالبی از میانه

وزن ۴۲ کیلوگرم فاطمه ولی پور از تبریز، زینب خدایی از مرند، آیناز حمزه نژاد از چاراویماق - حدیث محمودی از تبریز

وزن ۴۵ کیلوگرم باران ملکانی از مرند، مبینا بنایی از مرند

نتیجه تیمی بخش دختران

شهرستان تبریز با کسب ۳ طلا، یک نقره و ۳ برنز در جایگاه نخست ایستاد

تیم مراغه با کسب ۳ طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه دوم ایستاد

تیم مرند با کسب ۲ طلا، ۴ نقره و یک برنز در جایگاه سوم ایستاد.

ابراهیمی اظهار داشت: مراسم اهدای لوح و مدال به نفرات برتر مسابقات با حضور عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی، ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه، مینا حبیب آذر نایب رئیس هیئت ووشو استان، صمد مشتری و زهرا آرمان خواه به ترتیب رئیس و نایب رئیس هیئت ووشو شهرستان مراغه و برخی مسئولین ورزشی انجام گرفت.

