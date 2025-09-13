کسب مقام قهرمانی تیمی ووشوکاران تبریزی در مسابقات استانی

عبدالعلی ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی استان ووشو نونهالان افزود: این دور از مسابقات در ۲ بخش پسران و دختران رده سنی نونهالان به مدت ۲ روز به میزبانی شهرستان مراغه برگزار شد.

رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی عنوان کرد: مسابقات در بخش پسران با حضور ۶۵ شرکت کننده از شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرند، جلفا، باسمنج، اسکو، هشترود و عجب شیر روز پنجشنبه و در بخش دختران با حضور ۴۵ شرکت کننده از ۶ تیم شهرستان‌های تبریز، مراغه، مرند، میانه، چاراویماق و شبستر روز جمعه به میزبانی هیئت ووشو شهرستان مراغه برگزار گردید.

ابراهیمی اذعان داشت: نفرات برتر در اوزان مختلف به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

بخش پسران

وزن ۲۴_۲۲ کیلوگرم ابوالفضل یاقوتی از تبریز، مهدی اجاقی از مرند، امیدرضا رزمی از تبریز _ محمد حسین بقایی از تبریز

وزن ۲۷ کیلوگرم پارسا جواهر چمن از تبریز، امیرحسین یاقوتی از تبریز، مرتضی اصغری از باسمنج _ یوسف بهنام از تبریز

وزن ۳۰ کیلوگرم پارسا عهدنو از مراغه، امیرعلی زینالی از تبریز، محمدمهدی عین الدین از تبریز _ امیرمهدی قربانی از مرند

وزن ۳۳ کیلوگرم امیرحسن تومن از تبریز، محمدطاها آزمایش از باسمنج، محمدامین عبدی از تبریز _ مهدی صیامی از مرند

وزن ۳۶ کیلوگرم امیرعلی محمدی از تبریز، علی اصغر سواری از تبریز، آراز بخشی از مراغه _ مهدی کیومرثی از باسمنج

وزن ۳۹ کیلوگرم محمد متین باقری از جلفا، امیررضا نقدی از باسمنج، شاهین شیرین زاده از تبریز _ مهدی علیپور از مرند

وزن ۴۲ کیلوگرم علی اصغر جاوید از باسمنج، طاها عهدنو از مراغهف علی واحدی از مراغه _ علی اقدمی از مرند

وزن ۴۵ کیلوگرم طاها باباپور از تبریز، امیرمحمد انصاری از مرند

نتیجه تیمی بخش پسران

تیم ووشو شهرستان تبریز با کسب ۵ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز عنوان قهرمانی را کسب کرد

تیم ووشو باسمنج با کسب یک طلا، ۲ نقره و ۲ برنز نایب قهرمان مسابقات شد

تیم ووشو شهرستان مراغه با کسب یک طلا، یک نقره و ۲ برنز در جایگاه سوم ایستاد.

بخش دختران

وزن ۲۴ - ۲۲ کیلوگرم آوا محمدیان از تبریز، زهرا ولی پور از چاراویماق و هلما علیزاده از چاراویماق

وزن ۲۷ کیلوگرم زهرا باقری از تبریز، اسماً فرضی از تبریز و محنا ملکی از شبستر

وزن ۳۰ کیلوگرم بهاره خیری از مراغه، هلما ساعد از مراغه، النا صفری از چاراویماق - سمیرا طالب زاده از چاراویماق

وزن ۳۳ کیلوگرم فاطمه علیزاده از مرند، نازنین زهرا طالبی از مرند، زهرا سعادتی از تبریز - دیانا رستم زاده از مراغه

وزن ۳۶ کیلوگرم آیلین قلی زاده از مراغه، حسنا عباس زاده از مرند، آیسا پورزینال از مرند - آسنا سماوی از تبریز

وزن ۳۹ کیلوگرم فادیا مشتری از مراغه، آسنا یوسفی از میانه، ثنا جوانی از شبستر - یسنا طالبی از میانه

وزن ۴۲ کیلوگرم فاطمه ولی پور از تبریز، زینب خدایی از مرند، آیناز حمزه نژاد از چاراویماق - حدیث محمودی از تبریز

وزن ۴۵ کیلوگرم باران ملکانی از مرند، مبینا بنایی از مرند

نتیجه تیمی بخش دختران

شهرستان تبریز با کسب ۳ طلا، یک نقره و ۳ برنز در جایگاه نخست ایستاد

تیم مراغه با کسب ۳ طلا، یک نقره و یک برنز در جایگاه دوم ایستاد

تیم مرند با کسب ۲ طلا، ۴ نقره و یک برنز در جایگاه سوم ایستاد.

ابراهیمی اظهار داشت: مراسم اهدای لوح و مدال به نفرات برتر مسابقات با حضور عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی، ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه، مینا حبیب آذر نایب رئیس هیئت ووشو استان، صمد مشتری و زهرا آرمان خواه به ترتیب رئیس و نایب رئیس هیئت ووشو شهرستان مراغه و برخی مسئولین ورزشی انجام گرفت.