برترین دختران ووشوکار آذربایجان شرقی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو قهرمانی استان ساندا دختران انتخابی لیگ کشوری بعدازظهر پنجشنبه بیست و هفتم شهریور ماه با حضور ۸ تیم از شهرستان‌های تبریز، مراغه، میانه، مرند، جلفا، اهر، چاراویماق و هوراند در سالن گنجویان تبریز (خانه ووشو استان) در چهار وزن برگزار شد.

نتایج این دور از مسابقات در اوزان مختلف به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

وزن ۴۸ کیلوگرم

یاغمور حاجی محمدی (تبریز)

زینب حضرتی (تبریز)

نرگس علی پور (مراغه) - محنا حاجی محمدی (جلفا)

وزن ۵۲ کیلوگرم

طهورا مظفری (چاراویماق)

فاطمه آذرمی (هوراند)

محیا میرحبیبی (مرند) - عسل بالازاده (تبریز)

وزن ۵۶ کیلوگرم

سارا حسین زاده (تبریز)

محدیث شوکتی (چاراویماق)

آیناز صادقی (تبریز) - هستی قربانی (مرند)

وزن ۶۰ کیلوگرم

فاطمه ابراهیمی (تبریز)

فاطمه قلی پور (تبریز)

آنیتا پورحسین (اهر) - الین شیخ الاسلامی (میانه)

گفتنی است، در پایان مسابقات با حضور عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیئت ووشو استان، مینا حبیب آذر نایب رئیس هیئت ووشو استان، داود حاجی محمدی رئیس هیئت ووشو شهرستان تبریز و صمد مشتری رئیس هیئت ووشو شهرستان مراغه از نفرات برتر با اهدا لوح و مدال تجلیل بعمل آمد.