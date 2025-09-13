خودرو بعد از افشای اطلاعات مهم به تابلو معاملات برگشت

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، نماد معاملاتی شرکت ایرانخودرو (خودرو) به دلیل «افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب» متوقف شد. بر اساس اطلاعیه مدیریت عملیات بازار بورس تهران، این توقف در ساعت ۰۸:۰۳ صورت گرفت و قرار بود حداکثر تا ساعت ۱۰:۱۵ با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی شود.
ساعت ۰۹:۱۷، با صدور اطلاعیه دوم، معاملات «خودرو» از سر گرفته شد و سهم با محدودیت نوسان قیمت مجاز آماده معامله گردید. این بازگشایی تحت تأثیر رأی اخیر شعبه دوم تعزیرات حکومتی، مبنی بر محکومیت ایرانخودرو به پرداخت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان، انجام شد؛ موضوعی که این شرکت در نامه رسمی خود، صدور آن را «کاملاً اشتباه» دانسته و از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درخواست پیگیری و تجدیدنظر کرده است. ایرانخودرو تأکید کرده که این جریمه، در شرایط دشوار تولید و بازار پرالتهاب خودرو، میتواند آسیب گستردهتری به سهامداران و روند تولید وارد کند.
در آغاز معاملات پس از بازگشایی، خودرو تا صف فروش در قیمت ۴۱۱ ریال پایین آمد، اما در ادامه ورق برگشت و سهم به محدوده مثبت، بالای ۴۲۰ ریال صعود کرد.
این تغییر مسیر قیمتی، یکی از محرکهای نوسان شاخص کل بورس بود؛ شاخصی که همواره نگاه ویژهای به عملکرد ۲ خودروساز بزرگ و پرحاشیه بازار سرمایه — ایرانخودرو و سایپا — دارد و امروز نیز با بالا و پایین شدن قیمت «خودرو»، مسیر خود را تغییر داد.
نمودار زیر در دو مرحله پایین و بالا آمدن شاخص کل را همزمان با حمایت از نماد خودرو نشان میدهد.
نظر شما