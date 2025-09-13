به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) ویژه ارزیابی سطح دانش زبان فارسی داوطلبان، در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

فرایند ثبت‌نام این آزمون از ۷ مهر آغاز شده و تا ۱۴ مهر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون «سامفا» که به‌صورت هم‌زمان در داخل و خارج از کشور برگزار می‌شود، معیار رسمی ارزیابی مهارت‌های زبان فارسی شامل توانایی‌های گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن داوطلبان غیر فارسی‌زبان به شمار می‌رود.