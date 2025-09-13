سازمان ملل: اسرائیل حکم اعدام ساکنان غزه را صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اولگا چریفکو»، سخنگوی دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد (اوچا)، هشدار داد که رژیم صهیونیستی «حکم اعدام» را برای ساکنان شهر غزه صادر کرده است و فلسطینیان با انتخاب دشواری بین ترک شهر یا مرگ روبرو هستند.

او گفت: ساکنان شهر غزه به اعدام محکوم شده اند؛ یا باید آن را ترک کنند یا بمیرند. صدها هزار غیرنظامی خسته، فرسوده و وحشت‌زده دستور دارند تا به منطقه‌ای پرجمعیت فرار کنند، جایی که حتی حیوانات کوچک نیز برای یافتن فضایی برای حرکت دچار مشکل هستند.

این اظهارات در واکنش به هشدارهای اخیر اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه و اشغال آن صورت گرفت.

مسئول سازمان ملل بر ضرورت توقف خشونت‌های وحشتناک در غزه تأکید کرد و گفت: ما به تصمیمات فوری برای هموار کردن راه برای صلحی پایدار، پیش از آنکه دیر شود، نیاز داریم؛ صداهایی برای خاموش کردن بمب‌ها و اقداماتی برای توقف خونریزی.

چریفکو همچنین بر لزوم تضمین جریان بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق تمام گذرگاه‌ها و مسیرهای مرزی، از جمله شمال، تأکید کرد و اظهار داشت: ساکنان غزه گدایی نمی‌خواهند، بلکه خواهان حق زندگی در امنیت، کرامت و صلح هستند.